Konut kredisi faizi düştü mü? Banka konut kredisi (ev kredisi) faiz oranı kaç oldu? Merkez Bankası'nın Kasım ayında da fiazleri 100 baz puan indirmesi üzerine kamu bankaları da da kredi faizlerinde indirime gitti. Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Buna göre kamu bankalarında konut kredi faizleri, ihtiyaç kredisi faizleri, taşıt kredisi faizleri de 100 baz puan düşmüş oldu.

Konut kredisi faizi düştü mü? Banka konut kredisi (ev kredisi) faiz oranı kaç oldu? Merkez Bankası'nın Kasım ayında da fiazleri 100 baz puan indirmesi üzerine kamu bankaları da da kredi faizlerinde indirime gitti. Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Buna göre kamu bankalarında konut kredi faizleri, ihtiyaç kredisi faizleri, taşıt kredisi faizleri de 100 baz puan düşmüş oldu.

Konut kredisi faizi düştü mü?

Konut kredisi faizlerine indirime gildildi. Bir çok kişi ev alabilmek için faizlerin inmesini bekliyordu. Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Merkez Bankası'ndan peşe faiz indirimleri geldi

Merkez Bankası Eylül ayında 100 baz puan faiz indirimine gitmişti. Ardından Ekim ayındaki ploitika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 seviyesine çekildi. Merkez Bankası'nın Kasım ayında ise faizleri beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirerek yüzde 15 seviyesine çekti. MB'nin faiz indirimlerinin banka kredi faizlerine nasıyl yasıyacağı merak ediliyordu.

Konut kredi faizi 1.29'a düşmüştü

Konut kredisi faiz oranlarında ilk indirim gelmişti. 3 kamu bankasından flaş faiz indirimi geldi. Buna göre Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Halkbank konut kredisi: 1,38'den 1,29'a geriledi.

Ziraat Bankası konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

VakıfBank konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.