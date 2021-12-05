Konut kredisi faiz oranları düştü, zamlar ise ev fiyatlarını uçurdu

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi faiz oranı düştü, ev fiyatlarına zam yağmuru şiddetlendi. Ev sahibi olmak isteyenleri bu seferde zamlı konut fiyatları çarptı.

Merkez Bankası tarafından yapılan politika faiz indirimleri ardından kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından konut kredisi faiz oranları rakamlarında indirime gidilmişti. Devlet bankaları ilk olarak yüzde 1,37 civarında yer alan ev kredisi faizlerini yüzde 1,29 seviyesinden çekmiş, ardından yapılan ikinci güncelleme ile bu oranı yüzde 1.20 seviyesine çektiklerini duyurmuştu.

Ne yazık ki konut kredisi faiz oranları rakamlarına yapılan faiz indirimleri ev fiyatlarına zam olarak yansıdı. Enflasyon rakamları ve döviz kurunda yaşanan yükselişlere ek olarak yapılan faiz indirimleri ile konuta olan talebin yeniden artması ile beraber ev fiyatlarında yükseliş hızlandı.

Konut Kredisi Faiz Oranları Düştü, Ev Fiyatlarına Zam Yağmuru Başladı!

Devlet bankalarının yapmış olduğu faiz indirimleri ile piyasada bir süredir durgunlaşan talebin yeniden artması ile beraber konut fiyatlarındaki yükseliş hızlandı. Dünya Gazetesi yazarlarından ekonomist Zafer Özcivan yaşanan durumu değerlendirirken düşen faiz oranlarının gelen zamlar nedeni ile cazibesini yitirdiğini belirtti.

Özcivan köşe yazısında yapmış olduğu değerlendirmesinde bugün İstanbul'da yaklaşık en az 1 milyon konutun boş olduğu söylentilerinin bulunduğunu belirterek "Yapılan faiz indirimlerinin de konut kredilerine yansıtıldığı ve müteahhitlerin işlerine yardımcı olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor. Ancak düşük faizle ev satılması gerekirken daire fiyatlarına da zam geldiği aşikâr bir konu. Yani vatandaş konut alımında faiz indiriminden faydalansa da üstüne gelen zamlardan olumsuz etkileniyor" dedi.

2022'DE İSTANBUL'DA EN UCUZ KONUT FİYATI

3 MİLYON TL Mİ OLACAK?

İnşaat maliyet endeksinde yaşanan yükselişten şikayetçi olan müteahhitler konut fiyatlarında yaşanan yükselişin devam edeceği uyarısında bulunmuştu. Ev fiyatları hakkında açıklama yapan İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu hükümetin acil olarak yeni tedbirler almaması durumunda konut fiyatlarına yeni zam dalgası gelebileceğini söylemişti.

Tellioğlu demir ve çimento fiyatatlarına gelen zamlara dikkat çekerek inşaat malzemelerinde KDV indirimi, Emlak Konut ve TOKİ'nin ucuz arsa üretimi yapması gerektiğini belirterek 2022'de bu önlemler alınmazsa en ucuz konut fiyatının Türkiye genelinde 2 milyon lira, İstanbul'da ise 3 milyon lirayı görebileceğini dile getirerek acil önlem talebinde bulunmuştu.

Kaynak: emlak365.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.