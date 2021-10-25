Konut kredisi faiz oranı düştü mü? Ev kredisi faizleri ne kadar oldu? Halkbank-Ziraat-Vakıfbank kredi faizlerini indirdi

Konut kredisi faiz oranı düştü mü? Ev kredisi faizleri ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirimi kararından sonra vatandaşlar banka kredi faizlerinde indirim bekliyordu. 3 kamu bankası (Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank) konut kredisi faizlerini indirdi. Konut kredisi faizleri yeni kararla 1 milyon TL ve altı tutarlarda yüzde 1,29 olarak uygulanacak.

Konut kredisi faiz oranı düştü mü? Ev kredisi faizleri ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirimi kararından sonra vatandaşlar banka kredi faizlerinde indirim bekliyordu. 3 kamu bankası (Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank) konut kredisi faizlerini indirdi. Konut kredisi faizleri yeni kararla 1 milyon TL ve altı tutarlarda yüzde 1,29 olarak uygulanacak.

Konut kredisi faiz oranı düştü mü?

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Reuters'ten faiz indirimi iddiası

Dün Reuters'da yer alan bir haberde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti. Haberde, 3 büyük kamu kredi kuruluşu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası'nın kurumsal, bireysel ve diğer kredi faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği ifade edilmişti.

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