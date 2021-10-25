Konut kredisi faiz oranı düştü mü? Ev kredisi faizleri ne kadar oldu? Halkbank-Ziraat-Vakıfbank kredi faizlerini indirdi
Konut kredisi faiz oranı düştü mü? Ev kredisi faizleri ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirimi kararından sonra vatandaşlar banka kredi faizlerinde indirim bekliyordu. 3 kamu bankası (Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank) konut kredisi faizlerini indirdi. Konut kredisi faizleri yeni kararla 1 milyon TL ve altı tutarlarda yüzde 1,29 olarak uygulanacak.
2021-10-25 10:56:02
Konut kredisi faiz oranı düştü mü? Ev kredisi faizleri ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirimi kararından sonra vatandaşlar banka kredi faizlerinde indirim bekliyordu. 3 kamu bankası (Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank) konut kredisi faizlerini indirdi. Konut kredisi faizleri yeni kararla 1 milyon TL ve altı tutarlarda yüzde 1,29 olarak uygulanacak.
Konut kredisi faiz oranı düştü mü?
Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.
Reuters'ten faiz indirimi iddiası
Dün Reuters'da yer alan bir haberde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti. Haberde, 3 büyük kamu kredi kuruluşu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası'nın kurumsal, bireysel ve diğer kredi faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği ifade edilmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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