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TIMETURK / EKONOMİ / Konut kredisi faiz oranı düştü mü? Ev kredisi faizleri ne kadar oldu? Halkbank-Ziraat-Vakıfbank kredi faizlerini indirdi

Konut kredisi faiz oranı düştü mü? Ev kredisi faizleri ne kadar oldu? Halkbank-Ziraat-Vakıfbank kredi faizlerini indirdi

Konut kredisi faiz oranı düştü mü? Ev kredisi faizleri ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirimi kararından sonra vatandaşlar banka kredi faizlerinde indirim bekliyordu. 3 kamu bankası (Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank) konut kredisi faizlerini indirdi. Konut kredisi faizleri yeni kararla 1 milyon TL ve altı tutarlarda yüzde 1,29 olarak uygulanacak.

3 Saat Önce
2021-10-25 10:56:02
Konut kredisi faiz oranı düştü mü? Ev kredisi faizleri ne kadar oldu? Halkbank-Ziraat-Vakıfbank kredi faizlerini indirdi

Konut kredisi faiz oranı düştü mü? Ev kredisi faizleri ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirimi kararından sonra vatandaşlar banka kredi faizlerinde indirim bekliyordu. 3 kamu bankası (Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank) konut kredisi faizlerini indirdi. Konut kredisi faizleri yeni kararla 1 milyon TL ve altı tutarlarda yüzde 1,29 olarak uygulanacak.

Konut kredisi faiz oranı düştü mü?

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

Reuters'ten faiz indirimi iddiası

Dün Reuters'da yer alan bir haberde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti. Haberde, 3 büyük kamu kredi kuruluşu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası'nın kurumsal, bireysel ve diğer kredi faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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