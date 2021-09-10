Konut kredisi çekmenin avantajı var mı?

Bugün Türk bankalarında konut kredi faiz oranları yüzde 1,30'lardan başlayarak 2'lere kadar tırmanıyor. Çektiğiniz krediyi iyi hesaplayamazsanız aylık 1000 liraya kadar fazla ödeme ile karşılaşabilirsiniz.

Bir konut sahibi olmak için yola çıkıyorsanız alacağınız konutun en az dörtte birine denk gelen bir nakite ihtiyacınız var. 500 bin liraya bulduğunuz bir dairenin en az 125-150 bin lirasını peşin vermelisiniz ki geriye kalan borcu döndürmeniz kolay olsun. Tabi bu dönüşümde kalan 250 bin liraya yakın miktarı bankaya ödemek durumunda kalırsanız uzun vadeli ve düşük faizli oranlara göz atmanız yeterli. Bunun da ötesinde sabit ve sizi riske ettirmeyecek miktarda da bir gelire sahip olmanız şart.

Mortgage -konut kredisi açısından

Konut piyasası uzmanlarının değerlendirmelerine göre; Nakit alma durumunda konut değerinin tamamını satıcıya ödeyerek tapu devir işlemlerini yaptırmak gerekiyor. Ancak pek çoğumuz için tüm birikimlerini bir seferde kullanmak mümkün olmuyor, pek çoğumuzun da yeterli birikimi olmuyor. Bu nedenle konut kredisi, bir diğer ifadeyle mortgage kullanmayı tercih ediyoruz.

Bugün Türk bankalarında konut kredi faiz oranları 1,30'lardan başlayarak 2'lere kadar tırmanıyor.

300 bin liralık bir nakit çektiğinizde aylık 5 bin lira civarında en yüksek 6 bin 500 lira kadar aylık ödeme yapmak durumundasınız.

Taksitleriniz artar mı?

Krediyle ev satın almanın en büyük avantajı şöyle: Sadece yüzde 25'sini peşin ödeyerek satın aldığınız konutun kullanım hakkı size geçerken kalan yüzde 75'lik kısmını (ev bedelinin yüzde 75-80'ine kadar kredi verilebiliyor) taksitler halinde ödersiniz. Geri ödeyeceğiniz yüzdelik kısımdaki borç sabitlenir. Yani faizler artsa dahi geri ödemeleriniz değişmez, tutar sabit kalır.

Evinizin değeri artıyor

Bir diğer açıdan şöyle bir tablo karşımıza çıkar: Ödenecek borç sabit iken (eşit taksitli ya da artan, azalan, ara ödemeli şekilde ödeme planı belirlenir) her yıl değerlerinin artıyor olması. Yani kredi ödemeleri sabit iken, eviniz değer kazanmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın verilerine göre; konut fiyat endeksi 2021 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise bu artış nominal olarak yüzde 29,2; reel olarak yüzde 9,9 oranında gerçekleşti.

Kirada olmamanız avantajınız

Fırsat maliyeti olarak bakıldığında; kirada oturmak ile kredi kullanarak ev almayı karşılaştırmak gerek. Konut kredisi ile ev sahibi olmanız durumundaki en büyük avantajınız, ilk yıllar kiradan daha fazla taksit ödeseniz dahi, vadenin sonunda o konuta sahip olmanız. Burada krediniz, bir miktar fazla ödeme yapmanız durumunda evin mülkiyetini size geçiren bir kaldıraç etkisi yaratmaktadır.

Her ay kiraya ödemekte olduğunuz miktarın üzerine yapacağınız ilavelerle yeni konutunuzun borcunu daha rahat ödeyebilme durumu elinizi de rahatlatacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.