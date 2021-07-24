Konut krediniz neden reddedilir?

Beğendiğiniz bir konutu almaya karar verdiniz ve bankaya kredi için başvurdunuz. Banka kredinizi onaylamaz ise alternatif finansal yollara başvurursunuz. Peki bir banka neden krediyi onaylamaz?

Bir konut sahibi olabilmeniz için nakit yönetimi çok önemli. Belli bir peşinat verdikten sonra kalan kısmı için banka kredisi kullanmak en çok başvurulan hatta zorunlu yöntemler arasında. Kredi talebinizin olumlu olup olmadığını ise sizin finansal nitelikleriniz belirlemektedir.

Başvuruda bulunduğunuz banka sizin kriterlerinize bakarken kendi finansal kriterlerine göre de olumlu ya da olumsuz cevap verebiliyor.

Beğendiğiniz bir konutu almaya karar verdiniz ve bankaya kredi için başvurdunuz. Banka kredinizi onaylamaz ise alternatif finansal yollara başvurursunuz. Peki bir banka neden krediyi onaylamaz?

Bu olumsuzluklardan bazıları ise şöyle:

Kredi alınacak konutun durumu

Öncelikle satın almak istediğiniz taşınmazın tapuda bir kaydı olması yani bir tapusunun bulunması tapu belgesi üzerinde yazan taşınmaz niteliğinin ise “konut/mesken” olması gerekiyor.

Taşınmazın bulunmuş olduğu lokasyon itibarıyla belediye mücavir alan içinde olması önemli.

Taşınmazın krediye konu edilebilmesi için düzenlenecek ekspertiz raporunda tamamlanma seviyesinin en az yüzde 75 olarak belirlenmiş olması lazım.

Ekspertiz inceleme sonuçları

Konut kredisi başvurusunda bulunduğunuzda ilgili banka tarafından gönderilen eksper, satın almak istediğiniz evi incelemektedir. Banka ekspertiz ile ilgili belli bir gün ve saat dilimi tayin edip sizinle temasa geçilir. Eğer satıcı, size ev hakkında yeterli bilgi vermediyse ya da sizi yanlış bilgilendirmiş ise eksper raporunda çıkan olumsuz değerlendirme nedeniyle başvurunuz reddedilebilir. Satıcıdan taşınmazda tadilat yapılıp yapılmadığı, mimari projesine aykırı olup olmadığı, taşınmaz üzerinde ipotek gibi kısıtlayıcı hak, yıkım kararı veya benzeri kayıtlar bulunup bulunmadığı gibi konularda bilgi edinmeniz satın alma kararınız açısından faydalı olacaktır.

Tapunun devir işlemleri

Tapusunu daha önce devraldığınız bir konut için konut kredisi kullandırımı mümkün değil. Bu sebeple, konut kredisi başvuruları mutlaka tapu devrinden önce yapılmalıdır.Yasal kısıtlar sebebiyle, krediyle satın alınacak konutların tapusu kredi kullanan kişi adına kayıt edilmelidir. Bir başka deyişle, hediye konutlar için kredi kullandırılması mümkün değil.

Bunun yanısıra kredi notunuz, ödeme gücünüz ve alışkanlıklarınız hakkında bilgiler barındıran bir puan değeri. Kredi notunuzun düşük olması, konut kredi başvurunuzun reddedilmesine neden olabilir.

Gelir durumunun etkisi

Konut kredisi, ihtiyaç kredilerine kıyasla daha yüksek tutarlarda kullanılan bir kredi türü. Bu nedenle başvurunuzun olumlu sonuçlanması için gelir durumunuz da belirleyici bir kriterdir. Ödeme gücünü aşan kredi taleplerinde, başvurunuz olumsuz olarak değerlendirilebilir. Kamuda ya da özel bir şirkette çalışıp çalışmadığınız da banka açısından "garantili" bir durum olarak görülebilir. Bankaların kendilerini bir şekilde teminata almaları bunda etkili.

Konut kredisi nasıl hesaplanır?

Konut kredisi taksit tutarının belirlenmesi için öncelikle konut kredisi faiz hesaplaması yapılmalı. Konut kredisi hesaplaması için şu adımların izlenmesi gerekiyor:

Çekilen kredi tutarı ile belirtilen faiz oranı çarpılıyor.

Bu işlem, ödenen tutarlar düşülerek kalan ana para için her ay için tekrarlanıyor.

Ardından faizli bir şekilde ödenecek tutar, vadeye bölünüyor ve eşit taksitler oluşturuluyor.

Konut kredisi faizi hesaplamasını bireysel olarak yapmak oldukça zor bir işlem. Bu nedenle sizin için en uygun konut kredisine karar verdikten sonra bankaların internet sitelerinde bulunan konut kredisi hesaplama araçlarından da yararlanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.