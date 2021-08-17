Konut fiyatlarının en çok arttığı iller

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un güncel verilerine göre, Temmuz ayında en fazla konut satışı olan 30 il içerisinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Aydın, Muğla ve Antalya oldu.

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com'un güncel verilerine göre, Türkiye genelinde Temmuz ayı sonu itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 29,4 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 316 TL, ortalama konut fiyatı 431 bin 80 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl oldu.

Endeksa verilerine göre, Temmuz ayında en fazla konut satışı olan 30 il içerisinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Aydın, Muğla ve Antalya oldu. Aydın'da konut fiyatları son bir yılda yüzde 58,8 artış gösterirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 758 TL, ortalama konut fiyatı 592 bin 900 TL. oldu.

Muğla'da konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 54,4, ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin 515 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 3 bin 730 TL. Antalya'da ise konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 44,2 olarak gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 160 TL, ortalama konut fiyatı 473 bin 500 TL.

İstanbul'da ortalama fiyat artışı yüzde 24,2, Ankara'da yüzde 25, İzmir'de ise yüzde 32,3 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.