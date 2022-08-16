Konut fiyatlarında yıllık yüzde 160 artış!

2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 160,6, reel olarak ise yüzde 47,0 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Konut Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artarak 469,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 160,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 47,0 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 9,7, 9,3 ve 8,1 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 184,9, 165,4 ve 150,9 oranlarında artış gösterdi. .