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Konut fiyatlarında rekor artış

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TIMETURK / EKONOMİ / Konut fiyatlarında rekor artış

Konut fiyatlarında rekor artış

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de konut fiyatları Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96,4 artış kaydetti.

1 Saat Önce
2022-04-18 15:08:54
Konut fiyatlarında rekor artış

Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 13,5 artarak 317,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 13,5 artarak 317,6 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda ise yüzde 96,4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 26,9 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 14,9, yüzde 16,0 ve yüzde 12,7 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 106,3, Ankara'da yüzde 97,1 ve İzmir'de yüzde 90,1 yükseldi. .

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