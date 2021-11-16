Konut fiyatlarında rekor artış!

Konut fiyatları Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,51 artışla endeks tarihinin en yüksek yıllık artışını kaydetti. Eylül'de Türkiye genelinde metrekare fiyatı ilk kez 5 bin lirayı aştı.

Konut fiyatları artışındaki ivme Eylül ayında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı konut fiyat endeksine göre fiyatlar Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,51 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 3,17 oldu.

Yeni konutlarda yıllık artış yüzde 43,5 seviyesine kadar yükselirken, yeni olmayan konutlarda fiyat artışı yüzde 33,9 olarak kaydedildi. TCMB'nin veri setine göre Eylül'de Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 5 bin 11 lira oldu. Böylelikle Eylül'de Türkiye genelinde metrekare birim fiyatı ilk kez 5 bin TL'nin üzerine yükseldi. Verilere göre Eylül'de konut fiyatlarında enflasyondan arındırılmış artış ise yüzde 13,3 oldu.

İzmir'de fiyatlar hâlâ yüksek

3 büyük ilin konut piyasasına bakıldığında Eylül ayında İstanbul'da konut fiyatlarının yıllık yüzde 32,6 yükseldiği izlendi. İstanbul'da yeni konutlarda fiyat artışı yüzde 39,1 olurken, yeni olmayan konutlarda ise yüzde 32 olarak gerçekleşti.

Ankara'da yıllık artış yüzde 30,9, yeni konutlar için ise yüzde 46,5 oldu. İzmir'e bakıldığında ise konut fiyatlarındaki artış ivmesinin sürdüğü izlendi. Buna göre İzmir'de konut fiyatları Eylül'de yıllık yüzde 34,8 arttı. Yeni konutlar yüzde 39,3 yükselirken, yeni olmayan konut fiyatlarında artış yüzde 32,8 oldu. İzmir'de birim fiyat ise metrekare başına 6 bin 76 TL olarak kaydedildi.

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