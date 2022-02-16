DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AYM’den 'Sedef Kabaş' kararı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapandı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu?
Bağdat'ın 105 yıllık Osmanlı mirası kahvehanesi; Oyun yasak, kültür yüksek
Hint yağının faydaları nelerdir?
Doğalgaz fatura yardımı desteği 2022 | Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır?
Soygun Oyunu : Büyük Vurgun filminin galasına yoğun ilgi
Borsa günü yükselişle tamamladı
RTÜK'ten 4 televizyon kanalına ceza
Mağazada cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı
Çavuşoğlu: Türkiye ev sahipliği yapmaya hazır
'Baba' dizisinin Fazilet'i kimdir? I Ayda Aksel kimdir?
Prens Charles’ın vakfına soruşturma
Elektrik faturaları düştü mü? Elektrik faturaları düşecek mi? Kademeli tarife elektrik faturası ne kadar düşecek?
Eski futbolcu Wesley Sneijder'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü
Çin Devlet Başkanı Şi'den Ukrayna açıklaması

TIMETURK / EKONOMİ / Konut fiyatları yüzde 59,6 arttı

Konut fiyatları yüzde 59,6 arttı

Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 247,2 seviyesinde gerçekleşti.

2 Saat Önce
2022-02-16 17:08:42
Konut fiyatları yüzde 59,6 arttı

Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 247,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 247,2 olarak kayıtlara geçti.

2020 Aralık ayına göre yüzde 59,6 artış

Konut Fiyat Endeksi, aralıkta 2020'nin aynı ayına göre ise yüzde 59,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 17,9 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında aralıkta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,3, 8 ve 7,3'lük artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 63, Ankara'da yüzde 55,7, İzmir'de yüzde 58,3 yükseldi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş