Konut fiyatları nasıl baskılanacak? İşte çözüm!

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Gedikli, konut arzının yeniden artacağı bir döneme girildiğini belirterek, “2-3 yıla fiyatlardaki artış baskılanacak” dedi

Konut arzının azaldığı bu dönemde öncü rol alarak yılın son çeyreğinde 12 projede 15 bin konutu başlatacağını duyuran Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, çalışmalarını hızla sürdürüyor. A Para'da yayınlanan Emlak Avcısı programına katılan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, konuttaki arzın talebi karşılamak için yeniden artacağı bir döneme girildiğini belirterek, "Talep artışı nedeniyle özel sektör, 2-3 yılda yeniden üretecek ve konut fiyatlarındaki artış hızı baskılanacak" diye konuştu.

ÇEKMEKÖY VE AVCILAR GELİYOR

İstanbul'un değerli, merkezi lokasyonlarında beklenti ve ihtiyaçlara çözüm olacak yeni projeler geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Gedikli, "Başakşehir'deki Vadi Evleri 2. Etap ve Küçükçekmece'deki Bizim Mahalle 4. Etap projelerimizin satışları başladı. Bu projelere ilgi yoğun. Vadi Evleri 3. 4. Etaplarına ve Bizim Mahalle projelerimizin de 5. 6. ve 7. etaplarının proje çalışmalarına da başladık" dedi. Çekmeköy ve Avcılar projelerini de önümüzdeki günlerde satışa sunacaklarını açıklayan Gedikli, "Çekmeköy'de yaklaşık 3 bin, Avcılar'da da yaklaşık 6 bin bağımsız bölüm yer alacak. Her iki proje de yatay mimari anlayışla yapılacak" şeklinde konuştu.

FİKİRTEPE'DE YIKIM TAMAMLANDI

Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım faaliyetlerinin yüzde 90 tamamlandığını kaydeden Hakan Gedikli, "Ocakta inşaatına başlayacağız. 5 blokta yer alan 1.134 bağımsız bölüm sahiplerine teslim edildi. Biz de diğer parsellerle birlikte alanın tamamını 2023 sonunda sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

HEDEF 20 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATMAK

2021 yılını hedeflerinin çok üstünde kapatacaklarını aktaran Gedikli, "Bu yıl için 1.11 milyar TL kâr, 11 milyar TL tutarında da satış geliri hedefi koymuştuk. Bu yılın 3. çeyrek sonuçlarına göre geldiğimiz noktada şirketimiz 1 milyar TL kâr ve 9.3 milyar TL satış geliri elde etti" dedi. 2022'de arsa portföyleri üzerinde proje çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizen Gedikli, "Önümüzdeki yıl da 20 bin bağımsız bölümü satışa sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ 2022'DE BİTECEK

İstanbul'a yakışan, bölgenin ve dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir finans merkezi için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Gedikli, şunları anlattı:

"320 bin metrekare alan üzerinde kurulu, 3.5 milyon metrekarelik inşaat alanıyla 50 bin kişiye istihdam sağlayacak İstanbul Finans Merkezi'nde sona yaklaştık. 2022'de inşaatı tamamlanacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.