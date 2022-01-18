Konut fiyat endeksinde yüzde 50 artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9,0 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 50,5, reel olarak ise yüzde 19,7 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2021yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9,0 oranında artarak 229,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 19,7 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 10,4,9,1 ve8,3 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul,Ankara ve İzmir'de sırasıylayüzde50,9,46,3ve49,5 oranlarında artış göstermiştir.

Kasım ayında yeni konutlar fiyat endeksi yüzde 58,9 artışla 229,1'den 250,4'e yükselirken, yeni olmayan konutlar fiyat endeksi yüzde 48,7 artarak 206,0'dan 224,3'e geldi. Ekim ayında 5317,4 TL/M2 olan birim fiyat ise Kasım ayında 5856,5 olarak açıklandı." .