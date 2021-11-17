Konut (ev) kredisi faizi düştü mü? İhtiyaç kredisi, taşıt (araç) kredisi faizi düştü mü? 18 Kasım banka kredi faiz oranları...

18 Kasım banka kredi faiz oranları | Konut (ev) kredisi faizi düştü mü? İhtiyaç kredisi, taşıt (araç) kredisi faizi düştü mü? Piyasalar ve kredi çekmek isteyen vatandaşların gözü Merkez Bankası'nın Kasım ayında vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre 21 ekonomist Merkez Bankası'nın faizleri indireceği görüşünde. Peki Merkez Bankası faizleri indirirse banka kredi faizleri düşer mi? Konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi faiz oranları düştü mü?

18 Kasım banka kredi faiz oranları | Konut (ev) kredisi faizi düştü mü? İhtiyaç kredisi, taşıt (araç) kredisi düştü mü? Piyasalar ve kredi çekmek isteyen vatandaşların gözü Merkez Bankası'nın Kasım ayında vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre 21 ekonomist Merkez Bankası'nın faizleri indireceği görüşünde. Peki Merkez Bankası faizleri indirirse banka kredi faizleri düşer mi? Konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi faiz oranları düştü mü?

Ev almak isteyenler, iş yeri açmak isteyenler, araç satın almak isteyenler ve nakit paraya ihtiyacı olanlar bankadan kredi çekmek istiyor ancak yüksek kredi faiz oranları nedeniyle bu taleplerini bir süre ertelemek zorunda kalıyor. Bankalardan kredi çekmeye yüksek maliyetler nedeniyle pek çok kişi yanaşamıyor. Hayali olanlar hayallerini bir süre ertelemek zorunda kalıyor. Merkez Bankası'nın Kasım ayında vereceği faiz kararı ise bu yünden pek çok kişiyi ilgilendiriyor. Merkez Bankası'nın vereceği karar banka kredi faiz oranlarını da etkileyecektir.

Konut (ev) kredisi faizi düştü mü?

Merkez Bankası'nın Eylül ayında başladığı ve ekim ayında devam ettiği politika faizi indirme kararlarından sonra konut kredisi faizlerinde düşüş meydana geldi. Önceli

Merkez Bankası Eylül ayı PPL toplantısında uzun sürenin ardından faizleri 100 baz puan indirmişti. Ardından Ekim ayında yapılan PPK tıoplantısında ise politika faizleri 200 baz puan aşağı çekilmişti. Bu hamlelerin ardından vatanadşlar Banka faizleri düştü mü? sorusun sık sık sormaya başladı. Merkez Bankası'nın kararı sonrası bankaların kredi faiz oranlarında bir miktar geri çekilme yaşandı. Konut kredisi faizlerinde ise 3 kamu bankası büyük indirime gitti.

Halkbank konut kredisi: 1,38'den 1,29'a geriledi.

Ziraat Bankası konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

VakıfBank konut kredisi: 1,37'den 1,29'a geriledi.

İşte güncel konut kredisi güncel faiz oranları

Türkiye İş Bankası %1,38

Akbank %1,39

Garanti BBVA %1,48

TEB %1,58

Vakıfbank %1,29

Ziraat Bankası %1,29

Yapı Kredi %1,44

ING Bank %1,44

Fibabanka %1,46

QNB Finansbank %1,64

Alternatif Bank %1,69

ICBC Turkey %1,89

HSBC %1,99

İhtiyaç kredisi, taşıt (araç) kredisi düştü mü?

Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indirimlerinin ardından taşık kredisi fazilerinde ve ihtiyaç kredisi faizlerinde de bir miktar geri çekilme yaşandı. İşte güncel taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

FastPay İhtiyaç Kredisi 36 Ay %1,74 - %1,79

DenizBank İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay %1,94

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,75 - %2,39

N Kolay İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,59

ING İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,35 - %1,49

TEB - Türk Ekonomi Bankası İhtiyaç 3 - 36 Ay%1,36

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,36

İş Bankası İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,60

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,36

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,69 - %2,03

Akbank İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,64 - %2,08

Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,79

Anadolubank İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,99

Fibabanka İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,35 - %1,87

Halkbank İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,63

HSBC İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,99

ICBC Bank Turkey İhtiyaç Kredisi 2 - 36 Ay%2,05

Odeabank İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%2,02

Şekerbank İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%2,25

VakıfBank İhtiyaç Kredisi 3 - 36 Ay%1,55

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi 1 - 36 Ay%1,63

Güncel taşıt kredisi faiz oranları

Akbank Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,53 - %1,57

ALJ Finans Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,83

Garanti BBVA Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,60 - %1,66

İş Bankası Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,54

Koçfinans Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,55

TEB Cetelem Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %0,00 - %2,14

Alternatif Bank Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,65 - %1,72

Anadolubank Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,59

DenizBank Taşıt Kredisi 3 - 36 Ay %1,99

Fibabanka Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,45 - %1,86

Halkbank Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,58

HSBC Taşıt Kredisi 3 - 36 Ay %1,99

ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi 3 - 48 Ay %1,99

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Merkez Bankası'nın ne karar vereceği merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz konusuyşa ilgili flaş bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdirmeyiz. Bunu kabulleneceğiz, bunun başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Şu anda dünyaya bakalım. ABD'ye, Batı'ya, İsrail'e bakın. Bütün bunlarda faiz, aşağılara çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki onlar faizi savunur hale geliyorlar Enflasyonun buralarda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Peki bizim arkadaşlarımıza ne oluyor? Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadele mi de sürdüreceğim"

AA Finans Kasım ayı faiz beklenti anketi

AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlandı. 21 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.