Konkordato kimin hakkını koruyor?

Türkiye genelinde haklarında konkordato kapsamında mühlet kararı verilmiş toplam 2 bin 52 şirket bulunuyor. Peki konkordato borçlunun mu alacaklının mı hakkını koruyor?

​İtalyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçen konkordato aslında “iflas anlaşması” anlamına geliyor.Resmi Gazete bu tanım “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak belirtilmekte.

İflastan kurtulmanın kısa yolu

Konkordato basit bir tabir ile borçlunun iflastan kurtulması için alacaklılar ile hukuki bir düzlemde anlaşması ve borçlarının yapılandırılmasıdır.Ancak her borçlu konkordato ilan edemez.Bu yöntem yalnızca finansal yapıları bozulmuş ve finansal sıkıntı ortadan kalktığında borçlarını ödemeye devam edecek kurumlar için kullanılabilir.

Süresi ne kadar?

Yasalara göre belgelerin sunulması için mahkeme 3 ay geçici mühlet süresi vermekte. Eğer talep edilirse bu 3 ay 2 ay kadar daha uzatılabilir ve toplam süre 5 aya çıkar. Mahkeme ise kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet içerisinde verir. Kesin mühlet için mahkeme kendisi tarafından atanan komiserin raporunu inceler ve konkordatonun başarıya ulaşacağı kararına varılırsa 1 yıllık kesin mühlet verilir.

Konkordato nasıl ilan ediliyor?

Konkordato başvurusunun kabulü ve beraberinde verilen geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumu'na ait resmi ilan sitesinde ilan edilmektedir. Söz konusu ilanlar, başvurudan alacaklıların haberdar olmasını amaçlıyor.Alacaklılar, geçici mühlet talebinin kabulü ve geçici mühletin uzatılmasına ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvuramazlar. Ancak buna ilişkin kararı veren mahkemeye itiraz edebilirler. İtiraz süresi ilan tarihinden itibaren başlar ve 7 gün. Alacaklıların itiraz konusu ise, geçici mühlet kararının borçlunun mali durumunu iyileştirmesine katkı sağlamayacağı, konkordatonun başarılı olamayacağı, mevzuat gereği verilmesi gereken belgelerin verilmediği veya verilen belgelerin gerçeğe uygun olmadığı şeklinde olabilir.

Kaç şirket bu kararı aldı?

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde haklarında konkordato kapsamında mühlet kararı verilmiş toplam 2 bin 52 şirket bulunuyor. Son 3 yılda iflas başlatma tescili yapılmış olan anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket ve komandit şirket sayısı 1213.

Alacaklı için faydası var mı?

Bu işlemle borçlu işletme yaşatılarak, alacaklının indirimli ve/veya daha uzun vade de olsa alacağını tahsil etmesi sağlanmaktadır. Eğer borçlunun mali durumu konkordato teklifini yerine getiremeyecek kadar kötüyse veya borçlu konkordato anlaşmasını yerine getirmeyerek konkordato sonucunda yapılandırılan borçlarını ödemezse, mahkeme borçlu şirketin iflasına karar verir. İflas kararıyla birlikte borçlu şirketin malvarlığı tasfiye edilerek borçlu şirketin alacaklılara olan borçlarının (kısmen de olsa) ödenmesi amaçlanmaktadır.

Konkordato süreci boyunca borçlu şirketin malvarlığı korumaktadır. Borçlu, mahkemeden izin almadan malvarlığı üzerinde rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletme için önemli malvarlığını devredemez ve bağışlamalarda bulunamıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.