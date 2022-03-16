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TIMETURK / EKONOMİ / Konkordato kararı ne demek? Konkordato ilan etmek ne demek? Konkordato ne işe yarar?

Konkordato kararı ne demek? Konkordato ilan etmek ne demek? Konkordato ne işe yarar?

Konkordato kararı ne demek? Şirket yapılandırılmalarına ilişkin adımları kapsayan konkordato merak konusu haline geldi. Peki ama konkordato ilan etmek ne demek? Konkordato ne işe yarar, nasıl uygulanır? İşte bütün soruların yanıtları...

3 Saat Önce
2022-03-16 11:53:56
Konkordato kararı ne demek? Konkordato ilan etmek ne demek? Konkordato ne işe yarar?

Şirket yapılandırılmalarına ilişkin adımları kapsayan konkordato merak konusu haline geldi. Peki ama konkordato ilan etmek ne demek? Konkordato ne işe yarar, nasıl uygulanır? İşte bütün soruların yanıtları...

Konkordato nedir?

​İtalyanca "concordato" kelimesinden dilimize "konkordato" olarak geçen kelimenin anlamı "iflas anlaşması"dır. İflas ertelenmesi kurumunun kaldırılması ile oluşan boşluğu doldurması için getirilmiş bir anlaşma çeşididir. Şirketlerin yeniden yapılandırma için; hem borçlunun hem de alacaklının menfaatlerini korumak üzere tasarlanmış bir yöntemdir.

Resmi Gazete'de “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak adlandırılır.

Konkordato ilan etmek ne demek?

Konkordato, bireylerin veya şirketlerin üzerine olan ödenmesi gereken ancak zamanı geldiğinde ödenmeyecek durumda olan borçların vade programlarıyla yani bir nevi taksitlendirilerek ödenmesi sistemidir.

Konkordato süresi ne kadar?

Yasada belirtildiği üzere ilgili belgelerin sunulması için mahkeme 3 ay geçici mühlet verir fakat ek olarak 2 ay talep edilerek toplanda 5 ay sürebilir. Bu süre mahkemenin verdiği geçici süre içerisinde uzatılabilir.

Bütün mümkün olan sürelerin talep edilmesinin sonucu olarak toplamda 23 ay mühlet verilebilir.

Konkordato ne işe yarar?

Şirket ve alacaklı arasındaki hakkı korumak için, bir nevi taksitlendirme olarak sayılan yöntemdir. Resmi Gazete'de belirtilen anlatıma göre; "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma"dır. .

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