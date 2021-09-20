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TIMETURK / EKONOMİ / Kömür ocağını kapatmayan Polonya'ya para cezası

Kömür ocağını kapatmayan Polonya'ya para cezası

Avrupa Adalet Divanı, faaliyeti durdurma kararı aldığı kömür ocağını kapatmayan Polonya'ya günlük 500 bin euro para cezası kesti.

25 Dakika Önce
2021-09-20 19:53:05
Kömür ocağını kapatmayan Polonya'ya para cezası

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Çekya'nın, sınırına yakın kömür madenleri nedeniyle Polonya'ya karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, "Polonya'nın Turow madeninde linyit çıkartmaya son vermediği için AB Komisyonu'na günlük 500 bin euro para cezası ödemesine hükmedildi." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, mayıs ayında "geçici tedbir" olarak söz konusu madenin faaliyetinin durdurulmasına karar vermiş, Polonya ise bu kararı uygulamamıştı.

Polonya, elektrik üretiminin yaklaşık yarısını kömür ile sağlıyor. Turow maden yatağı, ülkenin kömür kaynakları arasında önem taşıyor.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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