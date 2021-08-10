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TIMETURK / EKONOMİ / Koçtaş, Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısını 200'e çıkardı

Koçtaş, Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısını 200'e çıkardı

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, 'Koçtaş’ın 25. yılı olan 2021 yılı itibariyle 40 ilde 200 mağazamızla müşterilerimize hizmet verirken dijital kanallarımız aracılığıyla da ürünlerimizi tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz' dedi.

7 Saat Önce
2021-08-10 16:39:13
Koçtaş, Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısını 200'e çıkardı

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Koçtaş, 30 Temmuz tarihinde açtığı 5 yeni Koçtaş Fix mağazasıyla Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısını 200'e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mahalleli formatı Koçtaş Fix ile Türkiye'de yaygınlaşmaya devam eden Koçtaş, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Bilecik ve Balıkesir'de açtığı mağazalarla 25. yılında 200 mağazaya ulaştı.

Açtığı mağazalarıyla özellikle bulunduğu bölgenin insan kaynağından faydalanarak yerel istihdama katkı sağlamayı önemseyen Koçtaş, 2023 yılında mağaza sayısını 3 kat artırarak toplam 600 mağazaya ve buna paralel olarak çalışan sayısını da yaklaşık 5 bine çıkarmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, 'Koçtaş'ın 25. yılı olan 2021 yılı itibariyle 40 ilde 200 mağazamızla müşterilerimize hizmet verirken dijital kanallarımız aracılığıyla da ürünlerimizi tüm Türkiye'ye ulaştırıyor, ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumumuzu da güçlendirerek sürdürüyoruz. Yıl sonuna kadar 54 yeni mağaza daha açarak bu yılki hedefimiz olan 115 yeni mağazayı, müşterilerimizin hizmetine sunacağız.' ifadelerini kullandı.

Koçtaş olarak Edirne'den Artvin'e, Sinop'tan Hatay'a kadar toplam 40 ilde mağazalarla hizmet verirken, dijital kanallarla da tüm Türkiye'ye ulaştıklarının kaydeden Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

'Kendi modelimizi oluşturarak hayata geçirdiğimiz ve mahallelerde konumladığımız Koçtaş Fix ile büyüme trendimizi sürdürüyoruz. Açılışını yaptığımız 5 yeni Koçtaş Fix mağazası ile ülke genelindeki toplam mağaza sayımızı 200'e çıkarmış olduk. 25. yılımızda bu rakama ulaşmış olmak ayrıca gurur verici. 2021 yılının ilk yarısını geride bırakırken hedeflerimizin ilerisinde koşmaya devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 54 yeni mağaza daha açarak bu yılki hedefimiz olan 115 yeni mağazayı, müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Bugün ulaştığımız 200 mağaza ile birlikte ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumumuzu da güçlendirerek sürdürüyoruz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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