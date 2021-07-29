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TIMETURK / EKONOMİ / Koçtaş'tan teraslar için rahat dekorasyon önerileri

Koçtaş'tan teraslar için rahat dekorasyon önerileri

Koçtaş, terasta ev rahatlığı yaşamak isteyenler için farklı öneriler sunuyor.

2 Saat Önce
2021-07-29 18:15:32
Koçtaş'tan teraslar için rahat dekorasyon önerileri

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Koçtaş, terasta ev rahatlığı yaşamak isteyenler için farklı öneriler sunuyor.

Koçtaş açıklamasına göre, birkaç dekoratif dokunuşla terasını şık ve kullanışlı bir alana dönüştürmek isteyenler aradıkları fikir önerilerine Yaşayan Evler Blog'dan, tüm ihtiyaçlarına ise Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasından ulaşabiliyor.

Zemin ve teras dekorasyonunda aydınlatmalara, şemsiyelerden salıncaklara kadar uygun fiyatlı, şık görünümlü ve rahat öneriler sunuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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