Koçtaş İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Eriş Aslan getirildi

Koçtaş'ta İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Direktörlüğü'ne, Koç Holding şirketlerinde üstlendiği başarılı görevlerle alanında tecrübeli bir isim olan Eriş Aslan atandı.

Koçtaş'ta İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Direktörlüğü'ne, Koç Holding şirketlerinde üstlendiği başarılı görevlerle alanında tecrübeli bir isim olan Eriş Aslan atandı.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Eriş Aslan, Koçtaş'ın, İK politika ve stratejilerinin uygulanmasından sorumlu olacak.

Uzun yıllardır Koç Holding bünyesinde endüstri ilişkileri yöneticisi olarak çalışan Aslan, Koçtaş'ın insan kaynakları stratejilerini hayata geçirmek üzere temmuz ayı itibarıyla yeni görevine başladı.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği lisansının ardından Koç Üniversitesi'nde Yöneticiler İçin İşletme yüksek lisansını (Executive MBA) tamamlayan Aslan, 2007-2009'da Ford Otomotiv Sanayi AŞ'de sırasıyla endüstri mühendisi ve insan kaynakları ekip lideri olarak görev yaptı.

2012-2014'te Bosch Türkiye bünyesinde insan kaynakları uzmanı olarak görev alan Aslan, 2014'te Aygaz'da insan kaynakları yöneticisi, 2016 yılından itibaren de Koç Holding bünyesinde endüstri ilişkileri yöneticisi görevlerini yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş İnsan Kaynakları Direktörü Eriş Aslan, Koçtaş ekibine katılmaktan heyecan duyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

'Koçtaş; dijital dönüşüme yaptığı yatırımlar, hız verdiği mağazalaşma stratejisi, sunduğu ürünler, çözüm önerileri ve hizmetlerle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarken en büyük gücü olan insan kaynağına da çok ciddi yatırımlar yapan bir şirket. Koçtaş, çevik kültür dönüşümünü ana odağında konumlandırarak Koç Topluluğu'nun bu alandaki dönüşümüne de ivme kazandıran şirketlerin başında geliyor. Gelecek dönem stratejilerimizi de en büyük gücümüz olan çalışma arkadaşlarımızı odağımıza alarak artan bir motivasyonla planlamayı ve uygulamayı sürdüreceğiz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.