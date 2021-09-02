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TIMETURK / EKONOMİ / Kocaeli ormanlarının çam reçinesiyle ekonomiye katkı

Kocaeli ormanlarının çam reçinesiyle ekonomiye katkı

Kimya endüstrisinde talep gören doğal bir ürün olan reçine, Kocaeli'deki sahil çamı ormanlarının değerini artırıyor.

3 Saat Önce
2021-09-02 16:15:15
Kocaeli ormanlarının çam reçinesiyle ekonomiye katkı

Sanayi kimliğiyle öne çıkmasına rağmen orman varlığı yönünden de zengin bir kent olan Kocaeli, ulusal reçine üretiminde lider şehirler arasında yer alıyor.

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Kentte ilk defa 2015 yılında sahil çamı türünde 500 ağaçla başlayan reçine üretimi, her yıl artarak devam ediyor. Geçen yıl Kefken Orman İşletme Şefliği ve Kerpe Araştırma Ormanı bünyesindeki 55 bin 186 ağaçtan 110 ton reçine üretilirken, bu yıl 66 bin 907 ağaçtan yaklaşık 134 ton reçine elde edilmesi bekleniyor.

Yüksek katma değerli niş pazarlarda değerlendirilen reçineler, bu alanda yurt dışına olan bağımlılığı azaltarak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

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Çam reçinesi, canlı ağaçların gövdesine açılan yaraya asit pasta uygulaması yapılarak üretiliyor. İlk olarak, ağaç gövdesindeki reçinenin alınacağı bölge soyularak düzleştiriliyor. Daha sonra gövdede yer seviyesinden 20 santimetre yükseklikte açılan küçük kesiğin altına sıcağa dayanıklı şeffaf torba zımbalanıyor. Kesik yarasının üzerine asit pasta uygulanarak reçine kanallarının ağzı açığa çıkarılıyor. Böylece yaradan akan reçine 15-20 gün boyunca torbanın içinde birikiyor. Torbaya dolan reçineler, görevliler tarafından toplandıktan sonra hava almayan bidonlarda depolanıyor.

Kimya endüstrisinde talep edilen yenilenebilir bir ürün olan doğal reçine, bölgedeki çam ormanlarının korunması için etkili bir araç olurken, orman yangınlarının önlenmesine katkıda bulunan aktif ormancılığı da teşvik ediyor.

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"Sahil çamında ağaç başına 2-2,5 kilogram reçine elde ediliyor"

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, AA muhabirine, Kocaeli'nin yüzde 43'ünün ormanlarla kaplı olduğunu, bunların yüzde 90'ının verimli ormanlar olduğunu söyledi.

Kentin orman zenginliğinden hem insanları hem de sanayiyi faydalandırmaya çalıştıklarını dile getiren Polat, reçine üretiminin, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında reçine ve reçine türevi malzemelerde dışa bağımlılığı azaltmak için hayata geçirilen eylem planı kapsamında başladığını kaydetti.

Polat, ilk olarak Kocaeli'de başlayan reçine üretiminin daha sonra İzmir, Antalya, Balıkesir, Muğla gibi bölgelerde yaygınlaştığını, Türkiye'de son 3 yılda 500 bin tonu aşkın reçine üretildiğini ifade etti.

Reçinenin kızılçam ve sahil çamı ağaçlarından elde edildiği bilgisini veren Polat, "Ağaca zarar vermeden gövdede belli işlemler yapılarak üretilen reçineler, sanayinin birçok alanında kullanıma sunuluyor. Kızılçamda ağaç başına 1 kilogram, sahil çamında ise çapına göre değişmekle beraber 2-2,5 kilogram reçine elde ediliyor. Kandıra'da bu sene 67 bin ağaçtan yaklaşık 134 ton reçine elde etmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Polat, reçinede hasadın başlaması için sıcaklığın 20 derece seviyesinde olması gerektiğine işaret ederek, havaların ısınmasıyla torbaların ağaca zımbalandığını ve ekim-kasım gibi son hasadın gerçekleştirileceğini belirtti.

Ağaçların çöpünden, odunundan, içindeki reçinesine kadar ülke sanayisine ve insanlara fayda sağladığını anlatan Polat, böylesi bir ekosistemi gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak görevi olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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