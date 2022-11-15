Koç Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı. Söz konusu ilana göre başvuru yapacak olan doktor eğitim üyeleri 30 kasım'a kadar başvuru yapmak zorunda. Başvurunun şartları ve detaylarıda yayınlandı. İşte Koç Üniversitesi Hukuk fakültesi öğretim üyesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi alım ilanı.

Koç Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı yayımlandı. Söz konusu ilana göre başvuru yapacak olan doktor eğitim üyeleri 30 kasım'a kadar başvuru yapmak zorunda. Başvurunun şartları ve detaylarıda yayınlandı. İşte Koç Üniversitesi Hukuk fakültesi öğretim üyesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi alım ilanı.

Koç Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı

Koç Üniversitesi rektörlüğü tarafından hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesine öğretim üyesi alımı yapılacağı bildirisi yayınlandı. Bildiriye göre;

Hukuk fakültesi öğretim üyesi alın koşulları;

Uluslararası Kamu Hukuku alanında doktora tez çalışması yapmış olmak. Uluslararası Kamu Hukuku alanında seçkin dergilerde doktora tezinden bağımsız ve tek yazarlı araştırma makalesi ya da kitap bölümü yayınlamış veya yayınlanması için kabul almış olmak. İngilizce seçkin yayın yapma, İngilizce ders verme ve İngilizce seçkin uluslararası konferanslarda tebliğ sunma yeteneğine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi alım koşullar;

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış olmak. Optik hesaplama, optik sinir ağları, fiber lazerler ve ultra hızlı görüntüleme konularında uzmanlaşmış olmak. Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

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