Koç Topluluğu, geleneksel Anadolu Buluşmaları'nın 29'uncusunu düzenledi

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, '2015-2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdik, bu sene rakam daha da artacak, kombine ciromuz, milli gelirin yüzde 6,4'ü mertebesinde' dedi

Koç Topluluğu'nun bayileri ve yetkili servisleri ile fikir alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları'nın 29'uncusu bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi.

Koç Holding açıklamasına göre, salgın nedeniyle bir yıllık aranın ardından ilk kez dijital ortamda düzenlenen ve Türkiye'nin 81 ilinden 11 bine yakın iş ortağını bir araya getiren etkinliğe; Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ve Koç Holding Grup Başkanları katıldı.

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl'ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda ise Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Soli Özel ve ekonomi yazarı Uğur Gürses, dünya siyaseti ve ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Kovid-19 pandemisinin, insanlığın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en acı küresel felaket olduğunu belirterek, 'Bu fevkalâde güç dönemi artık geride bıraktık diyebilmeyi çok arzu ederdim, ancak, en azından önümüzdeki senenin ortalarından evvel, bunun mümkün olamayacağı anlaşılıyor. Zira, bilim insanlarının geçmişe nazaran çok daha süratle geliştirdiği aşılar, her türlü bilimsel veriyle etkinlikleri kanıtlanmasına rağmen, henüz küresel bağışıklığı sağlayabilecek kadar insana uygulanamadı. Bunun nedenlerinden biri, büyük bir sorumsuzlukla dillendirilen aşı karşıtı söylem.' ifadelerini kullandı.

Yoksulluk içindeki ülkelerin aşıya dahi ulaşamadığını aktaran Koç, şunları kaydetti:

'Aşılanmadığı için virüse yakalananlar mutasyon ihtimalini artırıyor. Pandemi, insani acıları ve ekonomik sıkıntılarıyla birlikte sürüyor. Faaliyet gösterdiğiniz yörelerde itibar sahibi bireyler olarak, sizlerin de hurafelere, batıl inançlara karşı bilimsel gerçeğin sözcülüğünü yapmanızı ve bu konuda toplumsal farkındalığın artmasına yardımcı olmanızı bilhassa rica ederim. Pandemi, maalesef mevcut sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Bu dönemde gelişmiş ekonomilerle diğerleri arasındaki farkın açıldığı görülüyor. Son 20 yıldır küresel yoksulluk ilk kez arttı. 120 milyondan fazla insan yoksullaştı. Kadınlar bu dönemde hem iş yerlerinde, hem de evde erkeklere göre çok daha fazla yük üstlendiler. UNICEF'e göre, neredeyse yarım milyar öğrenci, temel bir hak olan eğitimden faydalanamadı. Sosyal ve ekonomik adaletsizliğin yarattığı gerilim ve kutuplaşma daha da artıyor.'

'2015-2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik'

Koç, Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin pandeminin yarattığı şoktan sonra hızla toparlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 'Ancak iyice artan enflasyon baskısının vatandaşlarımızı ne kadar yorduğunu da görmek insanı fevkalade üzüyor. 2000'li yılların ilk 10 senesinde yaptığımız gibi; esaslı bir reform ajandasına sarılarak ülke riskimizi azaltmak zorundayız. Avrupa'ya doğru kısalacak tedarik zincirlerini dikkate alırsak, Türkiyemizi yeniden cazip bir yatırım merkezi kılacak adımların daha da kıymetli hale geldiği açıktır. Kurları, maliyetleri ve nihai netice olan enflasyonu azaltmanın başka kalıcı yolu yoktur. Ülkemizin huzuru ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; her alanda aklın ve bilimin rehberliğinde hareket edilmesi gerektiği aşikardır.' değerlendirmesinde bulundu.

Koç Topluluğu olarak mevcut şartlar içinde riskleri basiretle yönetirken uzun dönemli hedefleri de göz ardı etmediklerini aktaran Koç, şu ifadeleri kullandı:

'Tüm belirsizliklere ve olumsuzluklara rağmen, memleketimizin geleceğine inanıyor ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2015-2020 döneminde 11,3 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdik. Bu sene bu rakam daha da artacak. Kombine ciromuz, milli gelirin yüzde 6,4'ü mertebesinde. Şirketlerimiz, ülkemiz ihracatının yaklaşık yüzde 7'sini gerçekleştiriyor. Ne mutlu ki bu sene de ciro büyüklüğü ve ihracat sıralamalarının ilk 10'unda, Ford Otosan, Arçelik, Tofaş ve Tüpraş şirketlerimiz vardı. Ayrıca ülkemizdeki özel sektör Ar-Ge yatırımlarında, Ar-Ge merkezi sayısında ve Ar-Ge personeli istihdamında lideriz; özel sektör Ar-Ge yatırımının yüzde 7'sini gerçekleştiriyoruz.

Türkiye'nin en büyük fikri haklar portföyüne sahibiz. Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri, toplam piyasa değerinin neredeyse yüzde 20'sine tekabül ediyor. Yaşanılan zorluklara rağmen 2020 ve 2021 seneleri, Topluluğumuz açısından gayet başarılı geçti. Sizlerin de dirayeti ve dayanışması sayesinde, ülkemiz için ekonomik değer yaratmayı sürdürdük. Bu vesileyle, fedakarlıklarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Koşullar nasıl olursa olsun; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı daha da arttıracağız. Ülkemize olan inancımızla, hep birlikte katma değer yaratmaya, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve gücümüzü aldığımız ülkemizin kalkınması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.'

'İşlerimizi büyütmeye ve yeni ürünlere yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz”

29'uncu Anadolu Buluşmaları Toplantısı vesilesiyle iş ortakları ile yeniden bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da çok önem verdikleri bu toplantıyı bir sonraki sefer yine yüz yüze yapmayı dilediğini ifade etti.

Çakıroğlu, içinden geçilen tüm zorluklara rağmen Koç Topluluğu olarak Türkiye'nin geleceğine güvendiklerini ve yatırımlarını sürdürdüklerini aktararak, 'Şartlar ne olursa olsun, faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde işlerimizi büyütmeye ve yeni ürünlere yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Teknolojinin getirdiği imkânları kullanarak tüketiciye daha etkin ulaşacak, onun ihtiyacına en iyi cevap veren, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri sunacağız. Bu noktada özellikle altını çizmek isterim ki, teknolojik imkanlar ne kadar gelişirse gelişsin, sizlerin müşterilerimizle kurduğunuz benzersiz ilişki, Topluluğumuzun rekabetçi gücü olmaya devam edecek. Markalarımızın itibarını sizlerle birlikte daha da güçlendireceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Koç Topluluğu'nun salgından çok önce başladığı kapsamlı dönüşüm programları, salgının başında hızla aldığı önlemler ve paydaşlarının gayretiyle belirsizlikle dolu bu süreçte üstün bir performans gösterdiğini belirten Çakıroğlu, şunları kaydetti:

'Şirketlerimizin borçluluk seviyesini, döviz pozisyonlarını ve likiditelerini son derece disiplinli bir şekilde yönetiyoruz. Biliyoruz ki sorumluluğumuz sadece hissedarlarımıza karşı değil. Başta sizlerin dâhil olduğu çok büyük bir ekosistemin merkezindeyiz. İşte Koç'u Türk ekonomisinin asırlık kuruluşu yapan, sahip olduğu bu üstün sorumluluk bilincidir. Pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımızın, siz bayilerimizin, yetkili servislerimizin, tedarikçilerimizin ve ailelerinizin sağlığı birinci önceliğimizdi. Ayrıca, bu zor dönemde, hükümetin işten çıkarmaya yönelik yasak kararından çok önce, tüm çalışma arkadaşlarımızın işlerinde devam etmeleri kararını vermiştik.

Sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerdeki işlerimizde de aynı şekilde hareket ettik. Gururla ifade etmeliyim ki pandemi döneminde çalışan sayımız azalmadı, tam tersine arttı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan arkadaşlarımızın gelir kaybı yaşamamaları için aradaki farkı telafi ettik. Ne mutlu ki bu dayanışmanın karşılıklı olduğunu gördük. Dünyadaki örneklerin aksine, böylesine zor bir dönemde, çalışan bağlılığı skoru yükselen nadir gruplardan biri olduğumuzu kıvançla belirtmek isterim.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.