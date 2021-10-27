Koç, Kalamış'ı 40 yıl işletecek

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile Koç Holding iştiraki TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ vermişti.

Türkiye'nin ikinci en büyük yat limanı

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 27 Mart 2021'de yayımlanmıştı. İhaleye son teklif verme tarihi ise 21 Eylül 2021 olarak belirlenmişti.

1987 yılından itibaren hizmet veren liman, 7 Mart 2011'de özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı. 1291'i denizde ve 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi ile Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, İstanbul'da bulunan toplam kapasitenin yüzde 23,8'ini, Türkiye'nin ise yüzde 6'sını temsil ediyor.

Asgari 4 çıpalı yat limanı olarak işletilecek

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'na yönelik 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı 10 Kasım 2017'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu imar planı ile Yat Limanı'nın altyapı ve üst yapılarının yenilenmesi, doğal afetlere ve depreme karşı gerekli önlemlerin alınması gibi önemli güçlendirme ve yatırım ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Ayrıca imar planları limanın, Türkiye yat turizmi pazarındaki güçlü pozisyonunu korumasına yönelik yatırımlar yapılabilmesine ve bulunduğu bölgede turizm, ekonomi ve sosyal alanlarda daha da ileriye taşımasına imkan veriyor.

Bundan sonra yapılacak yatırımlarla liman, uluslararası standartlarda hizmet vermek üzere asgari 4 çıpalı yat limanı olarak işletilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.