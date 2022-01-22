Koç Holding'in kazandığı Kalamış Yat Limanı ihalesi iptal oldu

KOÇ Holding, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildiğini açıkladı. İhaleyi 12 Kasım 2021’de onaylayan Erdoğan, limanın Koç’a devrine izin vermişti. 2013 yılında da Koç’un kazandığı otoyol ihalesi iptal edilmişti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 12 Kasım'da Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkının 2,53 milyar lira bedelle Koç Holding'e devrine onay vermişti.

Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuruda Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildiğini bildirdi. KAP'ta yer alan açıklamada şöyle denildi:

- 7 Ekim 2021 ve 12 Kasım 2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının özelleştirilmesi ihalesinde, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylandığı kamuya açıklanmıştır.

- Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildiği 21 Ocak 2022 tarihinde Tek-Art'a tebliğ edilmiştir.

2013 yılında da köprü ve otoyol ihalesini iptal etmişti

Erdoğan 2013 yılında da 5.7 milyar dolarla Türkiye'nin en büyük ikinci özelleştirmesi olan köprü ve otoyol ihalesini iptal etmişti.

Koç, Ülker ve Malezyalı UEM Group'tan oluşan konsorsiyumun kazandığı ihale 8 otoyol, 2 köprü, bağlantı yolları ve bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım, işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların tek paket halinde, fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süreyle işletme hakkının özelleştirilmesini öngörüyordu.

Türkiye'nin en büyük ikinci yat limanı

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 27 Mart 2021'de yayımlanmıştı. İhaleye son teklif verme tarihi ise 21 Eylül 2021 olarak belirlenmişti.

1987 yılından itibaren hizmet veren liman, 7 Mart 2011'de özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı. 1291'i denizde ve 220'si karada olmak üzere toplamda 1511 yat bağlama kapasitesi ile Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, İstanbul'da bulunan toplam kapasitenin yüzde 23,8'ini, Türkiye'nin ise yüzde 6'sını temsil ediyor.

Kaynak: internethaber.com .