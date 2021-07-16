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TIMETURK / EKONOMİ / Koç Holding, düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda küresel bir adım daha attı

Koç Holding, düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda küresel bir adım daha attı

Holding, 2050 yılında karbon nötr olma yol haritası kapsamında G-20'nin Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'nün küresel destekçileri arasına katıldı.

2 Saat Önce
2021-07-16 08:39:16
Koç Holding, düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda küresel bir adım daha attı

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Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) çalışmalarını küresel ölçekte yürüttüğü iş birlikleri ile büyüten Koç Holding, 2050 yılında karbon nötr olma yol haritası kapsamında G-20'nin Finansal İstikrar Kurulu tarafından oluşturulan İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'nün (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures-TCFD) küresel destekçileri arasına katıldı.

Holding açıklamasına göre, İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü, iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve oluşabilecek fırsatların yönetilmesini, bu doğrultuda hedefler belirlenmesini ve şirketlerin elde ettikleri ilerlemeyi paydaşlarıyla paylaşmalarını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularını 'Geleceğe. Birlikte' stratejisi çerçevesinde yönettiklerini belirterek, 'Koç Topluluğu olarak işimizi büyütürken, insanı odağına alan, dünyayı ve toplumu gözeten bir yaklaşımla hareket etmeye özen gösteriyoruz. Topluluğumuzun düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda bu görev gücünün ortaya koyduğu çerçevenin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. İçinde bulunduğumuz kültürel dönüşüm sürecinde iklim değişikliği ile ilgili attığımız her adımda Topluluğumuzu küresel liderler arasına taşıyacak çalışmaları hayata geçirmeye odaklanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezine koyduğu, aynı zamanda dijital dönüşümü hızlandıracak ve rekabetçi üstünlük sağlayacak bir ekonomik büyüme modeli olarak konumlandırdığı Yeşil Mutabakat'ı yakından takip ettiklerini ve çalışmalarına bu doğrultuda yön verdiklerini aktaran Çakıroğlu, şunları kaydetti:

'Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturulan ESG alanlarındaki performansımızı ve ilerlememizi şeffaf bir şekilde paylaşmamıza katkı sağlayacak 'Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri'ni kurumsal raporlamalarında kullanacağını taahhüt eden Türkiye'deki ilk şirket olduktan sonra, şimdi de İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'nde yer alarak bu alandaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde detaylarını kamuoyu ile paylaşacağımız karbon dönüşüm yolculuğumuzun stratejik parçalarından birini Koç Topluluğu düzeyinde iklim değişikliği odağındaki risk ve fırsatları dikkate alarak ortaya koyacağımız hedefler oluşturacak. Bu süreçte TCFD olarak bilinen 'İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'nün belirlediği küresel çerçeveyi önemli rehberlerimizden biri olarak alacağız.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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