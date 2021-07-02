Koç Holding'den teknoloji ve inovasyon alanında fırsat eşitliği için 3 küresel taahhüt

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, 'Her alanda eşitliğe inanan bir topluluk olarak yenilikçi dijital uygulamaların ve çözümlerin hayata geçirilmesine öncülük etmeyi sorumluluk olarak görüyoruz' dedi.

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nun Paris Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından kurulan ve gelecek 5 yıl boyunca küresel toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nun Paris Zirvesi, dün başladı. 3 gün sürecek küresel zirve, tüm dünyadan devlet başkanlarını, uluslararası kuruluşları, sivil toplumu ve özel sektörü toplumsal cinsiyet eşitliği alanında somut ve sürdürülebilir taahhütlerde bulunmaları amacıyla bir araya getiriyor.

Zirvenin, dünya üzerindeki kadınların ve kız çocuklarının geleceklerini şekillendirecek güçte kararların alınmasına yönelik tarihi bir dönüm noktası olması beklenirken, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla küresel yol haritası sunan eylem gruplarından oluşan Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda, Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu'nun liderleri arasında Koç Holding de yer alıyor. Koç Holding'in 3 taahhüdünü Paris Zirvesi'nde Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl ilk defa duyurdu.

Kızıl, yapılan araştırmalar ve durum tespitlerinin, kadınlar ve kız çocuklarının dijital dönüşüm ve inovasyon konusunda güçlenmek için daha fazla fırsat sunulmasına ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini aktararak, 'Her alanda eşitliğe inanan bir topluluk olarak yenilikçi dijital uygulamaların ve çözümlerin hayata geçirilmesine öncülük etmeyi sorumluluk olarak görüyoruz. Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda üstlendiğimiz küresel liderlik ile teknoloji ve inovasyon alanında cinsiyet uçurumunu daraltmak için stratejik bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Tüm ekosistemimizi harekete geçirecek şekilde kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Son yıllarda dijital dönüşüm ve inovasyon alanında Koç Topluluğu genelinde çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz kültürel dönüşüm programımızı toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla destekleyeceğiz. Öğrenimlerimizi küresel ölçekte iyi uygulamalar arasına sokarak yaygınlaştıracağız.' ifadelerini kullandı.

- 'Rol modelleri öne çıkaracağız'

Kızıl, Koç Holding'in önümüzdeki 5 yıl boyunca teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek 3 küresel taahhüdünü ise şöyle açıkladı:

'Koç Topluluğu genelinde Koç İnovasyon Programı çatısı altında yürütülen inovasyon çalışmalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı gerçekleştirilmesini benimseyecek ve bu alanda küresel olarak faydalanılacak bir rehber hazırlayacağız. Bu taahhüdü yerine getirmek için Koç İnovasyon Programı'ndaki liderlik, uygulama, değerlendirme, eğitim, teşvik ve iletişim alanlarındaki tüm inovasyon süreçlerinin kriterlerini ve standartlarını gözden geçireceğiz. Bu kapsamda kadın kurum içi girişimcilerin oranını, kadınlar tarafından yönetilen inovasyon fikirlerini, kadınların yönettiği girişimler ile iş birliklerini takip ederek gelişme kaydedilmesini hedefleyeceğiz. İnovasyon süreçlerinin tüm birimlerinde yer alan kadınları, liderlik becerileri ve networklerle destekleyeceğiz. Tüm bu çalışmalar ile eş zamanlı olarak İnovasyonda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi hazırlayarak bu rehberdeki öğretilerin ve sonuçların tüm inovasyon ekosistemine, Koç Topluluğu şirketlerine, iş ortaklarına, girişimlere, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu küresel ağına yayılmasını sağlayacağız.'

Kızıl, Koç Topluluğu şirketlerinin, teknoloji ve inovasyon alanında kadınlar ve kız çocuklarına yönelik yürüttükleri projeleri ve geleceğe dönük planlarını Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nun küresel ağına taşımalarını ve çözüme yönelik taahhüt vermelerini teşvik edeceklerini bildirdi.

Bu taahhüdü yerine getirmek için teknoloji ve inovasyonda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik fırsat ve zorlukları, endüstriyel ve sektörel bir yaklaşımla belirleyeceklerini kaydeden Kızıl, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Fikir geliştirmeden tasarım ve uygulama aşamalarına kadar şirketlerin taahhütlerine ulaşmaları amacıyla dijital dönüşüm, inovasyon ve Ar-Ge birimlerinde kadınların aktif katılımını sağlayarak rol modelleri öne çıkaracağız. Etki gücünü en üst düzeye çıkarmak amacıyla şirketler arasında iş birliği, uyum ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını destekleyeceğiz. Teknoloji ve inovasyondaki cinsiyet uçurumunu kapatmak amacıyla kadınlar tarafından yönetilen girişimlerle iş birlikleri kurulmasını destekleyeceğiz. Bu taahhüdü başarıyla tamamlamak için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Koç Holding ortaklığında hayata geçirilen, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birliğinde yürütülen bölgesel BOOST programı kapsamında kadınlar tarafından yönetilen girişimlerin desteklenmesini sağlayacağız. Program kapsamında ortaya çıkan en iyi uygulamaların ise bölgesel ve küresel inovasyon ekosistemlerine yayılmasını hedefleyeceğiz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.