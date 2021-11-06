Koç grubundan gelir ve yatırım açıklaması

Koç Holding, bu yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Koç Holding, 2021 yılının 9 ayında konsolide bazda toplam 223,6 milyar TL gelir elde ederken, 11,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Buna göre, Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 223,6 milyar TL gelir elde ederken, 11,1 milyar TL kombine yatırım yaptı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu şunları kaydetti:

"Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, ülkemizin geleceğine güveniyor, yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bunun bir göstergesi olarak yılın ilk 9 ayında yaptığımız 11,1 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senelik toplam yatırımlarımız 49 milyar TL'ye ulaştı. Koç Topluluğu olarak teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmeye, rekabetçiliğimizi artırmaya odaklanıyoruz. Kültürel Dönüşüm Programımızın çok önemli bir parçası olarak Karbon Dönüşüm Programı'nı başlattık. Sürdürülebilirlik her zaman gündemimizdeydi ancak Karbon Dönüşüm Programımızla birlikte daha sistematik ve daha iddialı hedeflerle bu konuyu yöneteceğiz."

Ford Otosan

Çakıroğlu, Arçelik'in yatırım hamlelerinin olumlu yansımalarını almayı sürdürdüğünü söyleyerek şöyle devam etti:

"Japonya merkezli Hitachi Global Life Solutions ile ortak girişim şirketi Arçelik Hitachi Home Appliances'ı kurmamız ve ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Manisa'daki soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini satın alarak yaptığımız yatırımlarımızın etkisini finansal anlamda görmeye başladık. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) Sanayi 4.0 alanında dünya lideri üretim tesislerini belirlediği ‘Global Lighthouse Network'e Arçelik Romanya Çamaşır Makinesi Fabrikası'nın ardından Eskişehir Buzdolabı Fabrikası'nın da dâhil olmasının mutluluğunu yaşadık.”

Küresel tedarik zinciriyle ilgili aksaklıkların devam etmesine rağmen üçüncü çeyrekte Koç Topluluğu'nun otomotiv şirketlerinin üretim hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Çakıroğlu, "Ford Otosan'ın 58 milyon euro yatırım ile Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanını geliştirmesinin gururunu yaşıyoruz. Ecotorq şanzıman sayesinde Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks'ın Eskişehir'de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranı yüzde 90'lara ulaşırken, Ford Otosan, motor, şanzıman ve arka aksın üçünü geliştiren ve üreten sayılı global kamyon üreticilerinden biri oldu." değerlendirmesinde bulundu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.