KOBİ'lerin tanımında değişiklik

Kobilerin tanımında değişiklik getiren karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre; bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanmasi için yıllık hasılat tavanı 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı.

KOBİLER İÇİN DÜZENLEME RG'DE YAYIMLANDI

Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) tanımında değişiklik yapıldı. Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesine esas yıllık hasılat tavanı 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve KOBİ'lerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle, yönetmeliğin "mikro işletme" tanımında yıllık hasılat sınırı 3 milyon TL'den 5 milyon TL'ye, "küçük işletme" tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı 25 milyon TL'den 50 milyon TL'ye, "orta büyüklükte işletme" tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarıldı.

İSTİHDAM SINIRINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Öte yandan yönetmeliğin tanım maddelerinde hasılat sınırının yanı sıra getirilmiş mevcut istihdam sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. .