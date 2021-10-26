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TIMETURK / EKONOMİ / KOBİ'lere nefes aldıracak kredi fırsatı

KOBİ'lere nefes aldıracak kredi fırsatı

KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla kamu bankaları tarafından devreye alınan düşük faizli kredilere ilginin büyük olması bekleniyor.

26 Dakika Önce
2021-10-26 18:06:15
KOBİ'lere nefes aldıracak kredi fırsatı

25 Ekim Pazartesi günü Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtilmişti. Kararla birlikte son dönemde yıllık yüzde 18.50-19.25 aralığında olan rotatif kredilerin faizi yüzde 16.5'e kadar gerileyecek. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, parasal duruşun sıkılığının ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığına dikkat çekmişti.

23 Eylül tarihinde toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti. Ekim ayı toplantısında ise politika faizi 200 baz puan daha indirildi ve yüzde 16'ya çekildi. Merkez Bankası bankaların verdiği kredi faizlerinin ağırlıklı ortalama faizini yayınlıyor. Buna göre 30 Temmuz tarihinde yüzde 21.25 olan ticari kredilerde ortalama faiz, 27 Ağustos tarihinde yüzde 20.72, 24 Eylül'de yüzde 21.20, 1 Ekim'de yüzde 20.95, 8 Ekim tarihinde yüzde 21.01 ve 15 Ekim tarihinde de yüzde 20.17 oldu. Merkez Bankası son PPK kararı sonrasında yapılan açıklamada, “Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır” demişti. Yine bankaların verdiği kredilerin ortalama faizine göre konut kredileri 30 Temmuz tarihinde yüzde 17.94'tü. 27 Ağustos'ta yüzde 17.80, 24 Eylül'de yüzde 17.91, 1 Ekim'de yüzde 17.83, 8 Ekim tarihinde yüzde 17.89 ve 15 Ekim tarihinde de yüzde 17.90 oldu. Üç kamu bankasının yaptığı indirimin etkileri ise ilerleyen haftalarda görülebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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