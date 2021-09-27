Klasik otomobillerden mobilya üretip ihraç ediyor

Ankara'da 30 yıldan bu yana yabancı araçların kaporta ve boyasını yapan girişimcinin, klasik otomobillerden ilham alarak ürettiği mobilyalar yurt dışından da talep görüyor.

Piyasaya çıktıkları zamanlarda tasarımları ve motorlarıyla herkesin gözdesi olan, dönemlerinin ruhunu bugün bile yansıtan klasik otomobiller, mobilya tasarımlarına ilham oldu.

Ankaralı girişimci 65 yaşındaki Halil Yüksel, klasik otomobillere olan tutkusunu yaratıcı fikirlerle süsledi.

Amerikan araçlarının 30 yıldır kaporta ve boyasını yapan Yüksel, son 15 yıldır da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde klasik otomobillerden mobilya üretiyor.

Yüksel ve ekibinin tezgahından çıkan klasik otomobil görünümlü mobilyalar, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep alıyor.

Halil Yüksel, orijinal otomobillerin fiberglas malzemeyle hazırlanan kalıplarıyla mobilya ürettiklerini söyledi.

Bu kalıplara orijinal far, tampon ve panjur gibi parçalar eklediklerini anlatan Yüksel, üretim sürecinde far, panjur gibi bazı parçaların temininde zorlandıklarını, bu nedenle de bazı modellerin bitiminin bir yıla yakın sürdüğünü kaydetti.

Yılda yaklaşık 50 ürün çıkarabildiklerini belirten Yüksel, 10 bin ila 50 bin lira arasındaki fiyatlarla alıcı bulan mobilyaların daha çok ihraç edildiğini bildirdi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.