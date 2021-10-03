DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bingöl'deki PKK saldırısına ilişkin imzalı açıklama
Konya elması Asya ülkelerine ihraç ediliyor
KKTC dışa bağımlılıktan kurtuluyor
Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi sona erdi!
Cezayir, hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattı!
Onur Nizamoğlu Trabzonspor galibiyetini yorumladı : Baskın ve cömert
İngiltere: Kadınlar dışarı çıkmaktan korkuyor
Alp Er Tunga'nın mezarını bulduğunu iddia eden Demir: Güvenlik sebebiyle yerini açıklamıyorum
Avrupa’da kriz kapıda
Vahşi cinayetlerin dizisi izlenme rekoruna gidiyor
Mısır Hava Yolları’ndan İsrail'e ilk uçuş
Zelenskiy'den sürpriz çıkış! 'Görüşmeye hazırım'
Tescilli 'Türk kazı' yetiştiriciliğine başlandı
İtalya'da uçak düştü: 8 kişi öldü
KKTC’den Rumlara açık çağrı

TIMETURK / EKONOMİ / KKTC dışa bağımlılıktan kurtuluyor

KKTC dışa bağımlılıktan kurtuluyor

Türk bitki ıslahçıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk milli arpa çeşidi 'Beşparmak'ı geliştirerek hasadını yapmalarının ardından ikinci çeşidin tescilini almak üzere Nisan 2022'yi hedef koydu.

32 Dakika Önce
2021-10-03 17:22:10
KKTC dışa bağımlılıktan kurtuluyor

Beşparmak arpa çeşidi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı çerçevesinde 2013 yılında başlatılan "Kuzey Kıbrıs Koşullarına Uygun Arpa Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretim Sisteminin Oluşturulması Projesi" kapsamında Türkiye'de geliştirildi.

Proje çerçevesinde 2013-2018 döneminde büyük kısmı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü arpa ıslahçıları tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, KKTC'nin ilk milli arpa çeşidi üretilmiş oldu.

Beşparmak çeşidinin geçen yıl bin kilogram orijinal tohumluğu Enstitü tarafından üretildi ve KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Bu tohumluklar 2020-2021 yetiştirme sezonunda KKTC koşullarında ekildi ve tohumluk üretimiyle çiftçilere dağıtılmak üzere yetiştirildi.

KKTC koşullarında geliştirilen Beşparmak, bu yıl 15 Nisan'da tescil ettirilirken mayıs sonunda da ürünün ilk hasadı yapıldı.

"Arpada dışa bağımlılığın önüne geçilecek"

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Arpa Islah Birim Başkanı İsmail Sayim, AA muhabirine, Beşparmak'ın KKTC koşullarında yoğun olarak ekilen Güney Kıbrıs kaynaklı arpalar veya ithal çeşitlere göre daha yüksek verim sağladığını söyledi.

Tane kalitesi bakımından da Beşparmak'ın diğer çeşitlerden üstün olduğunu vurgulayan Sayim, şunları kaydetti:

"KKTC için şimdi yeni bir arpa çeşidinin üzerinde çalışıyoruz. Bunun tescilini Nisan 2022 gibi almayı planlıyoruz. Böylece KKTC'nin ikinci arpa çeşidini tescil ettirmiş olacağız. Arpada bugüne kadar büyük bir kısmı yurt dışından karşılanan tohumluk ihtiyacı, Beşparmak çeşidi sayesinde yurt içinden karşılanacak. Bu sayede KKTC'de arpa tohumluğunda dışa bağımlılığın önüne geçilirken, ülke ekonomisine de katkı sağlanacak."AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN