DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Almanya'dan enerji fiyatlarına müdahale hazırlığı
İdlib'deki saldırıda ölen öğretmenin yürek burkan paylaşımı
Yanardağ sarsıntıları 2. Dünya Savaşı'nda batan gemileri su yüzeyine çıkardı
Kilo verirken yapılan 10 hata
LPG'ye bir zam daha!
Bitcoin yeni bir rekora doğru giderken, yatırımcılarının yüzde 99,75’i kârda
AB ülkelerindeki elektrik/doğalgaz fiyatları açıklandı
Türkiye ile Nijerya arasında 7 anlaşma imzalandı
Olumsuz bir etkisi daha ortaya çıktı! Korneadaki hücreleri öldürüyor
15 TL'ye düştü!
Hollanda'da binden fazla çocuk, 'yanlışlıkla' ailelerinden koparıldı
Kaftancıoğlu suçlamayı kabul etmedi
Diyanet 7 bin 800 personel alacak
KKTC'de iki şirket akaryakıt satışını durdurdu
Bir Asya ülkesi Bitcoin üretiminde dünyada ikinci oldu

TIMETURK / EKONOMİ / KKTC'de iki şirket akaryakıt satışını durdurdu

KKTC'de iki şirket akaryakıt satışını durdurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Benzinciler Birliği, K-PET ve AL-PET'in akaryakıt satışını durdurduğunu bildirdi.

2 Saat Önce
2021-10-20 15:45:25
KKTC'de iki şirket akaryakıt satışını durdurdu

TAK ajansının haberine göre, KKTC Benzinciler Birliği, akaryakıt dağıtım şirketleri K-Pet ve Al-Pet'in, dövizdeki kur değişiminin ardından zarara uğradıkları gerekçesiyle benzin istasyonlarına akaryakıt satışını durdurduğunu açıkladı.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, yaptığı açıklamada, akaryakıtta otomatik fiyatlandırma sistemi olduğunu, 15 günde bir döviz kuruna göre akaryakıt fiyatını güncelleyen bu sisteme göre 26 Ekim'de fiyatlarda değişim olacağını ancak dağıtım şirketlerinin bu tarihi beklemeden, litre başına ortalama 1 lira zarar ettikleri iddiasıyla dağıtımı durduğunu bildirdi.

Benzin istasyonlarındaki yoğunluğa da değinen Başkan Çağdal, istasyonların mevcut yakıt stoklarını kullandıklarını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş