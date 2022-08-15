KKM nedir? KKM hesap açma nasıl olur? KKM faizleri ne kadar?

Son zamanlarda ekonomide çok defa konusu geçen KKM hakkında merak edilenleri bu içeriğimizde derledik. KKM nedir? KKM açılımı nedir? KKM hesabı nasıl açılır? KKM faiz oranı ne kadar? İşte KKM hakkında detaylar…

Açılımı Kur Korumalı Mevduat Hesabı olan KKM, 2021 yılının sonu itibariyle sık bir şekilde duyulmaktadır. KKM, Türk Lirası cinsinden dolar, euro ve sterlin kurunun vade nihayetinde faiz miktarından daha fazla yükselmesi halinde kurda oluşan makasın muhafaza edilmesini sağlayan rekabetçi bir mevduat yapıtıdır. Peki KKM tam olarak nedir, KKM faiz oranları nasıl?

KKM nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından her gün saat 11.00'de dolar, euro ve sterlin üzerinde alış kuru duyurulmaktadır. Kur dönüşüm miktarı oranlanırken vade nihayetindeki TCMB dolar, euro ve sterlin alış kuru ile ilk zamanda yürürlükte olan TCMB USD, EUR ve GBP alış kuru arasındaki oransal ayrım göz önünde bulundurulacaktır. KKM TL Hesabı ile alakalı bütün tediyeler Türk Lirası cinsinden yapılır. Açılışta her zaman TCMB tarafından duyurulan USD, EUR ve GBP döviz kuru dikkate alınır.

KKM hesabı nasıl açılır?

Kur Korumalı Mevduat hesabı açmak için müşterisi olduğunuz bankanın mobil internet bankacılığı ya da bankanın farklı uygulamaları üzerinden işlem yapabilirsiniz. Ayrıca Kur Korumalı Mevduat hesabı açmak için banka şubesine giderek KKM hesabı başvurusu yapabilirsiniz.

Yalnızca müşteri olduğunuz banka değil, dilediğiniz banka üzerinden Kur Korumalı Mevduat TL hesabı açmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Kur Korumalı Mevduat şimdiye kadar ne kazandırdı?

KKM hesabı, Mart ayında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı açıklamalara göre kısa sayılacak bir süre içerisinde 1 milyon hesap sayısını aştı. Bu hesaplarda totalde 600 milyar TL'yi aşan bir vade birikti.

Kur grafiklerindeki keskin yükselişlere derman olması için geliştirilen KKM, Mart ayında 100 bin lirasını yatıran vade sahibine 3 aylık periyot içerisinde yüzde 17'yi aşan bir kazanç sağladı. Yılın son çeyreğinde bu oranın daha da artması analistler tarafından öngörülüyor.

KKM faizi ne kadar?

KKM faizi yüzde bankalara göre değişir. Fakat genel olarak faiz oranları yüzde 16 ile yüzde 17 arasında gidip gelir. Örnek bir KKM faiz getirisi hesaplaması yapacak olursak şu şekilde bir tablo ortaya çıkar. Bu hesaplama 13.07.2022 tarihinde yapılmış olup dolar açılış kuru 17.42 TL üzerinden alınmıştır.

Anapara: 100.000 TL

Vade: 3 AY

Hesap Tipi: USD

Açılış kuru: 17.42 TL

Kapanış kuru: 17.42 TL

Yukarıdaki rakamlara göre yapılan hesaplamalar, hangi bankanın 3 ay sonunda size ne kadar kazandırdığını ortaya koyar. Buna göre;