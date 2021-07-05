Kısıtlamanın kalkması oto servislerine yaradı

Pandemi sebebiyle son yılların en büyük durgunluğunu yaşayan oto servislerinde, sirkülasyon son haftalarda artmaya başladı

Otomotiv sektöründe başlayan hareketlilik, oto servislerine de pozitif etki etmeye başladı. Haziran ayı itibarıyla oto servis girişlerinde ortalama yüzde 25-30 artış yaşandığını ifade eden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, ikinci el araç pazarındaki canlanmayla ilgili olarak "Kısıtlamaların kaldırılması ve ikinci eldeki hareketlilik, oto servislerine de yaradı. Otomobilini satmayı düşünen kullanıcıların bir kısmı bakım ve onarımları tamamlayarak satışa sunmayı tercih ediyor. Yine yeni bir ikinci el araç satın almak isteyen tüketiciler de çıkacakları tatil seyahatleri öncesinde servislerin yolunu tutuyor." yorumunda bulundu.

Periyodik ve sistemsel bakım

Ayrıca periyodik ve sistemsel bakımların önemine de değinen Erdem "Güvenli ve konforlu uzun yolculuklar için araç sahipleri periyodik bakım diyip geçmesin; 1000-1500 TL'ye yaptıracakları bakımla yolda kalma riski minimuma iner, yüzbinlerce TL'yi bulacak masrafların önüne geçilir." değerlendirmesini yaptı.

Pandemi durgunluğu kırıldı

Pandemi sebebiyle son yılların en büyük durgunluğunu yaşayan oto servislerinde, sirkülasyon son haftalarda artmaya başladı.Sözkonusu hareketliliğin yaz ayları boyunca da devam etmesi beklentiler arasında. Otomobilini satmayı düşünen kullanıcıların bir kısmı bakım ve onarımları tamamlayarak satışa sunmayı tercih ediyor. Ekspertiz zorunluluğuyla artık araçlardaki problemler hemen ortaya çıktığı için, aracın satış değerini yükseltmek adına bakım yaptırmak tercih sebebi. Yine sürücüler kendilerini garanti altına almak için, yeni aldıkları ikinci el aracın bakımlarını yaptırarak uzun yolculuklara çıkmak istiyor. Fakat halen sürücülerin önemli bir bölümü araç servis ve bakım, onarımları konusunda yeterince bilgi sahibi değil ve gerekli önemi vermiyor...

Uzun süre park halinde beklediler

1,5 yıldır pandemi koşulları, oto servislerindeki dinamikleri ve tüketici alışkanlıklarını ciddi biçimde değiştirdi. Erdem ise değerlendirmesinde şunlara yer verdi:

"Bireysel araçlar uzun süre evlerin önünde, aylarca kullanılmadan park halinde bekledi. Aracını düzenli kullananlar ise ya bulaş riski sebebiyle aracını servise götürmek istemedi, ya da kısıtlamalar yüzünden vakit yaratamadı. Baktığımızda servisimize gelen birçok otomobilin periyodik bakımlarının 5-10 bin km ya da 6 ay kadar geciktirildiğini tespit ettik. Özellikle lüks segmentteki araçlarda çok spesifik teknolojilere yer verildiğinden periyodik bakımlar büyük önem taşıyor. Güvenli ve konforlu uzun yolculuklar için araç sahipleri periyodik bakım diyip geçmesin; 1000-1500 TL'ye yaptıracakları bakımla yolda kalma riski minimuma iner, yüzbinlerce TL'yi bulacak masrafların önüne geçilir. Değiştirmeyi ihmal ettiğiniz bir yağ filtresi tüm yağlama sistemini bozabilir. Eksilmiş ya da özelliğini yitirmiş bir motor yağı pistonlara, yataklara, krank miline, silindirlere zarar verebilir. Böyle bir senaryoda 30 ile 150 bin TL arası bir masraf çıkacaktır. Sürücülerimizin araç bakımlarını ihmal etmemelerini şiddetle öneriyoruz"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.