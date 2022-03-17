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TIMETURK / EKONOMİ / Kısa vadeli borçlar arttı

Kısa vadeli borçlar arttı

2022 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 173,7 milyar dolara yükseldi.

2 Saat Önce
2022-03-17 13:13:14
Kısa vadeli borçlar arttı

TCMB, 2022 Ocak ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre %4,3 artışla 125,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,9 oranında artarak 53 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,1 oranında artarak 45,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖR BORCU % 60' IN ÜZERİNDE

Söz konusu stokun 17,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,8, Merkez Bankası'nın yüzde 15,6, özel sektörün ise yüzde 64,6 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

DIŞ BORCUN %45'İ DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artarak 22,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,2 oranında artarak 75,7 milyar dolar oldu. 2022 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,7'si dolar, yüzde 25,9'u Euro, yüzde 9,3'ü TL ve yüzde 19,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu. .

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