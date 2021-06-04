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Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün hesaplarda
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Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün hesaplarda

Mayıs ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor. Nakdi ücret desteği ödemeleri ise 8 Haziran'da yapılacak.

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04.06.2021 10:49:17
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün hesaplarda

Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" bilgisini vermişti.

Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin ise 8 Haziran'da yapılacağını söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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