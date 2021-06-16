Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi? KÇÖ ne zaman bitecek?

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) bitti mi? Koronavirüs salgını sonrası çalışanların ve iş verenlerin ekonomik kayıp yaşamalarının önüne geçebilmek için çıkartılan Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki KÇÖ ne zaman bitecek? Kısa çalışma ile yarı zamanlı çalışan işçiler normal çalışma düzenine ne zaman geçileceğini sorguluyor. Kısa Çalışma Ödeneğinin Haziran ayı sonu ile bitmesi bekleniyor.

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) bitti mi? Koronavirüs salgını sonrası çalışanların ve iş verenlerin ekonomik kayıp yaşamalarının önüne geçebilmek için çıkartılan Kısa Çalışma Ödeneğinin (KÇÖ) ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki KÇÖ ne zaman bitecek? Kısa çalışma ile yarı zamanlı çalışan işçiler normal çalışma düzenine ne zaman geçileceğini sorguluyor. Kısa Çalışma Ödeneğinin Haziran ayı sonu ile bitmesi bekleniyor.

Milyonlarca işçi koronavirüs pandemisi sonrası çıkartılan Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanıyordu. KÇÖ ile çalışmaya devam eden işçiler Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zaman sona ereceğini araştıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi?

Kısa Çalışma Ödeneği henüz bitmedi. KÇÖ süresi son kez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uzatılmıştı. KÇÖ 31 Haziran'dan sonra bitecek.

KÇÖ ne zaman bitecek?

Kısa Çalışma Ödeneği'nin biteceği tarih Cumhurbaşakanı Erdoğan tarafından uzatılmıştı. Erdoğan açıklamasında... "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa çalışma ödeneği için son tarih 31 31 Haziran 2021 olarak açıklanmıştı. Yani herhangi bir uzatma olmazsa 1 Temmuz 2021 itibari ile KÇÖ uygulaması kalkacak.

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneğine yönelik en son açıklanan tarihten sonra herhangi bir süre uzatılmadı.

Milyonlarca kişi KÇÖ ve ücretsiz izin desteğinden yararlandı

Kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinde, son aya girilirken, destekten yararlanan çalışan sayısı 2.1 milyon kişiyi aştı. Mayıs ayında 1 milyon 176 bin kişi kısa çalıma ödeneği alırken, 996 bin kişiye de nakdi ücret desteği verildi.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. ... Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.