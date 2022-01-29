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TIMETURK / EKONOMİ / Kış şartlarında kesintisiz enerji için ekipler sahada

Kış şartlarında kesintisiz enerji için ekipler sahada

Türkiye'de etkili olan zorlu hava şartlarında tüketicilere kesintisiz enerji ulaştırmak için ülke genelinde 22 bin 152 görevli sahada çalışıyor.

1 Saat Önce
2022-01-29 22:25:25
Kış şartlarında kesintisiz enerji için ekipler sahada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, meteorolojik uyarıları dikkate alan Türkiye'nin 7 bölgesindeki 21 elektrik dağıtım şirketi, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ koordinasyonunda hazırlıklarını tamamladı.

Geçen hafta Türkiye'nin birçok ilinde başlayan kar yağışı enerji çalışanlarına engel olamadı. Kış şartlarına rağmen tüketicilere kesintisiz enerji ulaştırmak için ülke genelinde 22 bin 152 çalışan sahada görev yapıyor. Sahada 2 bin 241'i 4x4 arazi aracı olmak üzere toplam 5 bin 70 araç kullanılıyor.

Ekipler, soğuk ve karlı havanın etkisiyle kesinti yaşanan bölgelerdeki arızaları gidermek için yola çıkıyor. Kesintilere anında müdahale etmek ve ulaşımı zor olan yerleşim yerleri için de 690 jeneratör hazır bulunduruluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ekiplerin kahramanca çalıştıklarını vurgulayarak, "Fırtınada, tipi altında çalışan emekçi kardeşlerimiz var. Onlar, gece gündüz, kar kış, soğuk sıcak demeden, hiçbir zorluğa aldırmadan, enerjisiyle milyonların hayatına dokunan gizli kahramanlarımız. Tüm kahramanlarımıza ve onların ailelerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. .

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