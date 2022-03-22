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Kırmızı ete yüzde 48 zam!

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı.

2 Saat Önce
2022-03-22 08:23:36
Kırmızı ete yüzde 48 zam!

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında zam yaptı.

Yapılan zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya kadar çıktı.

Et ve Süt Kurumu, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.

Kurum, karkas kesim fiyatının yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıktı.

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