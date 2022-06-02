DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,4575 ₺

EURO

17,6308 ₺

ALTIN

979,55 ₺

BİST

2.568,76 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Kırmızı et üreticilerine verilen destek uzatıldı

Kırmızı et üreticilerine verilen destek uzatıldı

Et ve Süt Kurumu'nun hayvan yetiştiricilere verdiği sığır başına 2 bin 500 liralık desteğin süresi aralık ayının sonuna kadar uzatıldı. Söz konusu destek ile tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önleneceği öngörülüyor.

15 Dakika Önce
2022-06-02 10:01:40
Kırmızı et üreticilerine verilen destek uzatıldı

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yetiştiricilere verilen desteğin süresi uzatıldı. Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Buna göre, ramazan ayını kapsayan 2 Nisan-1 Mayıs dönemine yönelik destekleme uygulamasında değişikliğe gidilerek, düzenlemedeki "2022 yılı ramazan ayı için" ibaresi kaldırıldı. Böylece, 2 Nisan'dan itibaren geçerli düzenlemeyle destekleme uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.

Uygulamayla tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedefleniyor. ESK, yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira destek sağlıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş