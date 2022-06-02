Kırmızı et üreticilerine verilen destek uzatıldı
Et ve Süt Kurumu'nun hayvan yetiştiricilere verdiği sığır başına 2 bin 500 liralık desteğin süresi aralık ayının sonuna kadar uzatıldı. Söz konusu destek ile tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önleneceği öngörülüyor.
2022-06-02 10:01:40
Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yetiştiricilere verilen desteğin süresi uzatıldı. Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
Buna göre, ramazan ayını kapsayan 2 Nisan-1 Mayıs dönemine yönelik destekleme uygulamasında değişikliğe gidilerek, düzenlemedeki "2022 yılı ramazan ayı için" ibaresi kaldırıldı. Böylece, 2 Nisan'dan itibaren geçerli düzenlemeyle destekleme uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.
Uygulamayla tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedefleniyor. ESK, yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira destek sağlıyor. .
YORUMLAR (0)