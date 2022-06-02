Kırmızı et üreticilerine verilen destek uzatıldı

Et ve Süt Kurumu'nun hayvan yetiştiricilere verdiği sığır başına 2 bin 500 liralık desteğin süresi aralık ayının sonuna kadar uzatıldı. Söz konusu destek ile tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önleneceği öngörülüyor.