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TIMETURK / EKONOMİ / Kırıkkale Üniversitesi personel alımı ilanı | Kırıkkale Üniversitesi kaç personel hangi mesleklerden alınacak?

Kırıkkale Üniversitesi personel alımı ilanı | Kırıkkale Üniversitesi kaç personel hangi mesleklerden alınacak?

Kırıkkale Üniversitesi personel alımı ilanı | Kırıkkale üniversitesi rektörlüğü tarafından personel alımı ilanı yayımlandı. Hemşire, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Laborant, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. Peki hangi meslek grubundan kaç personel alımı yapılacak? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-11-07 22:08:15
Kırıkkale Üniversitesi personel alımı ilanı | Kırıkkale Üniversitesi kaç personel hangi mesleklerden alınacak?

Kırıkkale Üniversitesi personel alımı ilanı | Kırıkkale üniversitesi rektörlüğü tarafından personel alımı ilanı yayımlandı. Hemşire, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Laborant, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. Peki hangi meslek grubundan kaç personel alımı yapılacak? İşte detaylar...

Kırıkkale Üniversitesi personel alımı ilanı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, farklı branşlardan personel alımı yapılacağını açıkladı.

Başvuru Tarihi

7 Kasım Pazartesi günü başlayan başvurular, 21 Kasım'a kadar devam edecek.

iş ilanı

iş ilanı 2 .

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