Villalar genel olarak şehir merkezinden uzak turistik tatil beldelerinde inşa edilen tatil evleri olarak adlandırılır. Bu villaların bazıları deniz kenarında, bazıları doğa manzaralı veya orman içinde olurken bazıları da tatil beldelerinin merkezine yakın mesafede sayılabilecek yerlere inşa edilmektedir.

Yurtdışında uzun süredir tercih edilen bu sistem ülkemizde yeni yeni popüler olmaktadır. Covid-19 salgınının ortaya çıkması ve artmasıyla birlikte lüks otellere olan ilgi özgür ve ev ortamı sunan kiralık villalara kaymaktadır.



Bunun yanısıra yazlık sahibi olmayan, veya yazlık sahibi olup yazlığından sıkılan ve başka şehirleri görmek isteyen aynı zamanda otellerin sınırlamalarına uymak istemeyen (saatli aktivite ve hizmet sınırı) kişiler için alternatif bir tatil biçimidir.



Tatilde Dilediğinizce Hareket Edebilme İmkanı Sunar.



Kiralık villa tatili tahmin edileceği üzere iş hayatının ve gündelik hayatın stresinden uzaklaşıp dinlenmek amacıyla aileler ya da yakın arkadaşlar tarafından tercih edilmektedir. En az haftalık kiralanan bu villalar kişi sayısına bağlı olarak oda sayısı seçeneği bulunan bütün eşyaların var olduğu ve genellikle çevresinde rahatsız edebilecek yerleşim yeri olmayan müstakil evler şeklinde inşa edildiği için istediğiniz saatte istediğiniz aktiviteyi yapma olanağını sunmaktadır. Örnek vermek gerekirse istediğiniz zaman yatıp kalkabilir, istediğniz zaman istediğiniz şekilde yemeğinizi hazırlayabilir, istediğniz zaman havuz kenarında güneşlenebilir veya havuza girebilir hatta isterseniz parti bile düzenleyebilirsiniz.



Neden Villa Kiralamalıyım?



Villalar yukarıda bahsettiğimiz gibi villa içerisinde dilediğinizce hareket edebilme imkanı sunarken aynı zamanda villa dışında da hareket özgürlüğü sunmaktadır.



Bu durumu açıklayacak olursak; tatil köyü olarak bahsedilen lüks otellere gittiğinizde otelin aktivite ve imkanlarını tam olarak kullanabilmek adına kendinizi oraya hapsedersiniz ve gittiğiniz şehirdeki doğal güzellikleri ve görülmesi gereken yerleri göremezsiniz. Her gün otelden çıkıp gezmeniz halinde ise bu size sınırlı saat ve ekstra maliyet olarak geri dönüş sağlayacaktır.



Villa kiralamanız için bir diğer sebep ise ekonomik olmasıdır. Evet doğru duydunuz villalar sizin düşündüğünüz gibi bir lüks değildir. Otellerde kişi sayısı arttıkça ödenilen masraf artmaktadır fakat kiralık villalarda bu durum söz konusu değildir.



Bu örneğimizi daha da detaylandıracak olursak bir tarafta haftalığı 3500 tl olan bir otel ile haftalığı 3500 tl olan bir villayı karşılaştıralım;



10 kişilik bir arkadaş grubu ile otele kalmaya gittiğinizde maliyet 35 bin tl olacaktır. Fakat 3500 tl lik villayı 10 kişilikbir arkadaş grubu ile paylaştığınızda kişi başı maliyet 350 tl olacaktır ve günlük olarak 50 tl gibi uygun bir ücret karşılığında tatil yapmış olacaksınız ayrıca zamanınızı dilediğiniz gibi özgür olarak geçirebileceksiniz.



Kiralık Villa Çeşitleri Nelerdir?



Kiralık villalar inşa edildiği mevki bakımından ayrıldığı gibi özelliklerine göre de ayrılmaktadır. İnşa edildiği mevki bakımından deniz kenarındaki villalar, merkeze yakın villalar ve doğa içinde villalar olarak ayrıldığı gibi özelliklerine göre ise ; Balayı villaları, muhafazakar villalar, jakuzili villalar, çocuk havuzlu villalar, Kış mevsimine uygun villalar, kapalı havuzu bulunan villalar, evcil hayvan izinli villalar şeklinde sıralanabilir.



Villa Kiralamak İçin Belli Bir Dönem Ya da Süre Var mıdır?



Tatil dönemi genel olarak bahar ve yaz ayları olduğu için genelde bu dönemde talep daha fazla olmaktadır fakat villa kiralamak için belli bir dönem ya da süre mevcut değildir. Kış aylarında tatil yapmayı seviyorsanız kış aylarında tatil yapmaya uygun olarak inşa edilen villaları kirayabilir ve tatilinizin keyfini çıkarabilirsiniz. https://www.hellovillam.com/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.