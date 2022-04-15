Kiralık ev fiyatlarında TÜFE ayarı kaçtı

Türkiye'de kiralık ev krizi her geçen gün biraz daha büyüyor, kiralık ev fiyatları uçmaya devam ediyor. Son dönemde ev sahiplerinin TÜFE'nin üzerinde zam yapması tepki çekiyor.

Korona virüs salgını ve dünyada yaşanan küresel çalkalanma ile iç savaşlardan en olumsuz etkilenen ülkelerin başında Türkiye yer almıştı. Hemen yanı başında yer alan çok sayıda ülkede iç savaş ve ayaklanma çıkan Türkiye bu nedenle yoğun mülteci göçü ile karşı karşıya kalmıştı.

Yaşanan yoğun mülteci göçü nedeni ile boş kiralık ev bulmak zorlaşmaya başlarken aynı döneme denk gelen inşaat maliyet endeksi krizi nedeniyle konut üretiminin azalması da kiralık ev fiyatlarının daha hızlı bir şekilde yükselmesine neden olmuştu. Talebin arttığı, arzın ise azaldığı dönemde hem satılık ev fiyatları hem de konut kiraları arşa yükselirken vatandaş barınma krizi ile karşı karşıya kaldı.

KİRALIK EV YOKA DÜŞTÜ, EV SAHİPLERİ ZAM YARIŞINA TUTUŞTU!

Bir yandan başlayan yoğun mülteci göçü, bir yandan pandemi yasaklarının kaldırılması ile öğrencilerin yeniden öğrenim gördükleri şehirlere dönüşü ve düğünlerin tekrar başlaması konuta yoğun bir talep oluşmasına neden olmuştu. Kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması ile yıkılan evlerde oturan ev sahiplerinin de kiraya çıkması ile adeta büyük şehirlerde kiralık ev kıtlığı yaşanmaya başlanmıştı.

Talebin canlı ve yüksek, konut arzının ise müteahhitlerin yükselen inşaat maliyetleri nedeni ile üretimi askıya alması nedeniyle son derece düşük olması ile kiralık ev fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Konutta yaşanan kriz kiralık ev fiyatlarına da olumsuz etiklerken kiralar bazı şehirlerde yıllık bazda yüze 100 - 200 arası zam gördü.

EV SAHİPLERİ TÜFE DİNLEMİYOR, KEYFİ ZAM YAPIYOR!

Kiralık ev fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ev sahiplerinin de iştahını kabartırken içerisinde kiracısı olan evleri bulunan ev sahipleri yasal zam oranı olan TÜFE'nin üzerinde zam yapmaya başladı. Kiracılar "ev sahibi beni evden çıkarır, bir daha bu fiyata kiralık ev bulamam" korkusu ile yapılan fahiş zamları kabul ederken yaşanan durum büyük tepki çekiyor.

Son dönemde Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen yabancılar nedeni ile Güney illerde kiralık ev fiyatlarının alev aldığı, bazı ev sahiplerinin Türk kiracılarını çıkartarak evlerini yabancılara vermeye çalıştıkları iddia edilmişti. Özellikle Antalya ve Muğla kiralık ev fiyatlarında bu dönemde rekor artış gösterdi.

Kaynak: Emlak365.com .