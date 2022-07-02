Kiracıları çıkartmak için ev sahiplerinden fatura oyunu!

Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde 3 bin liralık konuta 10 bine kadar kira bedeli isteyen ev sahipleri, eski kiracılarını çıkartmak için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. Son dönemde birçok kiralık ev ilanlarında ‘Fatura dahil’ ibaresi dikkat çekerken, ilk etapta avantaj gibi görünen bu durum kiracı aleyhine dönüşebiliyor.

Ev kiralarındaki fahiş artış sonrası eski kiracılarını evden çıkartmak ya da istediği oranda zam yapmak isteyen ev sahipleri yeni bir yöntem denemeye başladı. Son dönemde birçok kiralık ev ilanlarında ‘Fatura dahil' ibaresi dikkat çekerken, ilk etapta avantaj gibi görünen bu durum kiracı aleyhine dönüşebiliyor.

FATURALAR EV SAHİBİNİN ÜZERİNDE KALIYOR

Ev sahipleri yeni dönemde tüm faturaların dahil olduğu yeni sistem denemeye başladı. Burada mal sahibi kira sözleşmesini yazılı olarak yapmıyor veya bir örneğini kiracıya vermiyor ayrıca elektrik, su, doğal gaz gibi tüm hizmetler mal sahibi üzerinde kalmaya devam ediyor.

EV SAHİBİ, ZAM İÇİN ELİNDE KOZ OLARAK KULLANIYOR

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz'ın Cumhuriyet Gazetesine verdiği bilgilere göre, mal sahibi kiracısının çıkmasını istediğinde veya TÜFE 12 aylık ortalama üzerinde artış istediğinde kiracısı bunu olumlu karşılamazsa bu giderleri kapatmakla uyarıyor, kiracı ya istenilen bedeli ödemek ya da çıkmak zorunda kalıyor. Bu noktada kira sözleşmesi ve DASK olmadığı için abonelikleri kiracı gidip yaptıramıyor.

Avukat Ali Güvenç Kiraz, bozulan kiracı mülk sahibi ilişkisi ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

İHTARNAME YAĞMURU

Kiracılar mal sahiplerinin son geçici düzenleme ile konutlarda yüzde 25 üzerinde artışlarına direnmekteler ancak mal sahipleri de yüksek bedelle kiracı bulabilme veya içerideki kiracının kira bedelini yükseltme gayreti içerisine girdi.

BEŞİNCİ YILI DOLDURMUŞ OLAN KİRACILAR...

Oğlum, kızım gelecek en çok kullanılan yöntem. Özellikle beşinci yılı doldurmuş kiracılar için mal sahipleri adeta noterleri işgal ederek ihtarname sağanağı içerisine girdiler. Kiracı yüksek artışa direniyor ancak ev sahibinin beşinci yılı tamamladıktan sonra kira tespit davası açma hakkı olduğu için sulh hukuk mahkemelerine giderek dava açıyorlar.

Bu noktada her davanın 2-2.5 yıl civarında sürüyor olması ise mal sahiplerini yeni dönem için farklı arayışlara itmiş durumda.

FIRSATÇILIK YAPIYORLAR

Konutlar için getirilen 10.06.22-01.07.23 arasını kapsayan yüzde 25 artış uygulaması mevcut kira sözleşmeleri için bir nefes oldu ama yeni kiralamalar için hiçbir katkı sunmadı.

Asıl sorun yeni kiralamalarda mevcut emsal kira bedellerinin çok yüksek olması, 3 bin TL'lık bir yer için 10 bin TL talep ediliyor. Bu artış fırsatçılık.