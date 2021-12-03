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TIMETURK / EKONOMİ / Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre zam artışı

Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre zam artışı

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, 12 aylık TÜFE ortalaması %17,71 oldu. Böylece aralık ayında kiralara en fazla %17,71 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

2 Saat Önce
2021-12-03 11:09:34
Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre zam artışı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %17,71 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu ( Tüik ) verilerine göre, kasımda TÜFE aylık %3,51, yıllık %21,31 arttı. Kasım ayında 12 aylık TÜFE ise %17,71 oldu. Buna göre, aralık ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %17,71 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: %17,71
Zam bedeli: 177
Zamlı kira bedeli: 1.177 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.294 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.412 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.530 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.647 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.765 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.883 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.001 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.118 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.236 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.354 lira

Kaynak: haberler.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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