Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre zam artışı

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, 12 aylık TÜFE ortalaması %17,71 oldu. Böylece aralık ayında kiralara en fazla %17,71 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.