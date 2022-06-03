Kira zam oranları ne kadar oldu? Kirada yüzde kaç artış olacak? Haziran kira zam oranları kirayı ne kadar artıracak?

Kira zam oranları ne kadar oldu? Enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından kiralardaki artışın ne kadar olacağı merak konusu oldu. TÜİK 2022 mayıs ayı verilerini, tahminlerin üzerinde yayınladı ve birçok kişi duruma şaşırdı. Kirada yüzde kaç artış olacak? Haziran kira zam oranları kirayı ne kadar artıracak? İşte detaylar...