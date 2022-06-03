Kira zam oranları ne kadar oldu? Kirada yüzde kaç artış olacak? Haziran kira zam oranları kirayı ne kadar artıracak?
Kira zam oranları ne kadar oldu? Enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından kiralardaki artışın ne kadar olacağı merak konusu oldu. TÜİK 2022 mayıs ayı verilerini, tahminlerin üzerinde yayınladı ve birçok kişi duruma şaşırdı. Kirada yüzde kaç artış olacak? Haziran kira zam oranları kirayı ne kadar artıracak? İşte detaylar...
2022-06-03 22:15:27
Enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından kiralardaki artışın ne kadar olacağı merak konusu oldu. TÜİK 2022 mayıs ayı verilerini, tahminlerin üzerinde yayınladı ve birçok kişi duruma şaşırdı. Kirada yüzde kaç artış olacak? Haziran kira zam oranları kirayı ne kadar artıracak? İşte detaylar...
Kira zam oranları ne kadar oldu?
Enflasyon rakamlarının ardından gözler TÜFE oranlarına çevrilmişti. TÜİK konuylailgili açıklamalarına yer verdi.
Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) artış oranı Haziran ayı için yüzde 39,33 olarak belirlendi.
Kirada yüzde kaç artış olacak?
Kira zam oranları belli oldu. Kiralarda yüzde 39,33 oranında artış söz konusu olacak.
Böylece 1000 lira kira ödeyen bir kişi zam dönemindeyse 1.393,3 lira ödeme yapacak.
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