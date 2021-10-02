Kira ve konut fiyatları nasıl düşer?

Son dönemlerde büyük artış yaşanan kira ve ev fiyatlarında devasa artış devam ediyor. Peki bunu engellemek için nasıl bir yol izlenebilir.

Sektör temsilcileri, kira ve konut fiyatlarındaki sıkıntının yeni imar alanlarının açılması ve konut ihtiyacının giderilmesiyle kısa sürede çözülebileceğini söylüyor.

Konu hakkında konuşan Batman Tüm Emlakçılar Birliği Derneği Başkanı Mehmet Emin Değirmenci, tüm Türkiye'de olduğu gibi Batman'da da kira ve daire fiyatlarının fahiş oranda arttığını söyledi.

Batman'da son iki yılda ev kiralarının bin 500 liradan 3 bin 500 liraya kadar çıktığını belirten Değirmenci, kentte 150 metrekarelik daire satış fiyatının ise 1 milyon 200 bin liraya kadar çıktığını anlattı.

Kira ve konut fiyatlarındaki artıştan hem emlakçıların hem de vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığına işaret eden Değirmenci, bu sorunun mevcut konutların talebi karşılayamamasından kaynaklandığına dikkat çekti.

Yetkililerin buna sessiz kalmayıp ivedi şekilde bu duruma müdahale etmesi gerektiğini ifade eden Değirmenci, hükümetin TOKİ eliyle uygun fiyatlara konut inşa edip halkın mağduriyetini gidermesi gerektiğini kaydetti.

Mehmet Emin Değirmenci

“Salgın sorunu daha da büyüttü”

Batman'daki konut sıkıntısının imar sıkıntı ile oluşan bir konu olduğunu dile getiren Değirmenci, “Bunun üzerine salgında gelince sorun daha da büyüdü. Aileler çocuklarını evlendirince onlara başka bir daire tutuyor. İmardan dolayı yeni konutlar yapılamayınca müteahhitler sıkıntı çekiyor ve mevcut arsa sahipleri müteahhitlerden yüzde 50 ile 55 arasında pay istiyorlar. Yeni imar çalışmasının başlamasıyla bu sıkıntılar inşallah çözülecektir. Şu anda emlakçılar da vatandaşlar da ciddi sıkıntı çekiyorlar.” dedi.

“İmara müdahale edilmesinden sonra sıkıntılar başladı”

Batman'da kiralık daire bulmakta sıkıntı yaşandığını ifade eden Değirmenci, “Öğretmenevi, polis evi, oteller ve yurtlar ful dolu. Kiralık daire bulmakta ciddi sıkıntı çekiyoruz. Bunların çözümü de bir an önce imar yerlerinin bitirilmesiyle olacaktır. Yıllardır belediyenin imar yeri açmaması ve Çevre Şehircilik Müdürlüğünün de 2013-2014 yıllarında imara müdahale edip güney-batı imarını iptal etmesinden sonra sıkıntılar başladı.” diye konuştu.

“İmar sıkıntısı nedeniyle kaçak yapılar oluştu”

Sorunun gittikçe arttığına dikkat çeken Değirmenci, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Zamanında imar açılmadığından dolayı Batman'da ciddi oranda sıkıntı yaşandı. İmar sıkıntısı nedeniyle kaçak yapılar oluştu ve bu da vatandaşın başına bela oluşturdu. Birçok vatandaş kaçak yapılardan 150 bin lira civarında ev aldıktan sonra yıkımlar başladı. Bu durum hem vatandaşı hem de müteahhitleri mağdur etti. Bunlardan dolayı böyle sıkıntılar yaşandı.”

“Yeni imar alanlarıyla müteahhitlerin önü açılacak”

Kentte yeni imar alanlarının yavaş yavaş açılmaya başladığını belirten Değirmenci, “Allah'ın izniyle bir, bir buçuk ay sonra Korik ve Tilmerç imarındaki ruhsatlar verilerek müteahhitlerin önü açılacaktır. Ardından güney-batı imarı, sonra bölge trafik ve inci kolejinin arası açılacaktır. Yetkililerden tarım dışı kullanım izni alınan bölgelerin tamamıyla imara açılmasını ve 4 kat verilen yerlerin 6-7 kata çıkarılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullarındı.

“Halka yönelik konut yapılmalıdır”

Batman'da konut sayısının çok düşük olduğunu, bunun ciddi sıkıntı oluşturduğunu söyleyen Değirmenci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Konut sayısı düşük olduğundan hem daire fiyatları hem de kira fiyatları yükseldi. Bu nedenle bin 500 lira olan kiralık evler 3 bin 500 liraya dayandı. 1+1 dairenin kirası bin 500 liraya çıkmış durumda. Bu artışın önü kesilmelidir. Emekli TOKİ gibi hemen başka projeler devam etmesi gerekiyordu. Halka yönelik TOKİ'lerin yapılmasını talep ediyoruz. TOKİ yaptığı projeleri kısıtlı yapıyor. Yetkililerden bir an önce imarların bitirilip hızlı bir şekilde Batman'da halka yönelik TOKİ'nin bir çalışma başlatmasını talep ediyoruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.