Kira krizi için yeni düzenleme geliyor

Adalet Bakanlığı, kiralardaki artış sonrası ev sahibi-kiracı davalarını düşürmek için arabulucu zorunluluğu getiriyor.

Yaşanan hayat pahalılığı ve krizin kendini en çok hissettirdiği alanların başında konut kiraları geliyor.

Kiralar son bir yıl içinde yüzde 100'ün üzerinde artarken, birçok kiracı daha yüksek kiralar için ev sahipleri tarafından ya evden çıkarılıyor ya da fahiş artışlara maruz kalıyordu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, TBMM'nin açılacağı ekim ayında, ev sahibi-kiracı arasındaki sorunların dava öncesi zorunlu arabulucuya gönderilmesine ilişkin yasal düzenleme Adalet Bakanlığı tarafından Meclis'e sunulacak. .