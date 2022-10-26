Kira fiyatlarını indirecek formül

Düşük ve orta gelirli vatandaşlar için konut geliştirmeyi planlayan özel sektör yetkilileri yeni bir teklifte bulundu. Hayata geçmesi halinde devlet arazisi üzerinde geliştirilecek konutlar 5 senelik sözleşmelerle kiralanacak. Bu durumda 3+1 dairelerin kirası 4 bin TL'ye düşecek.

Devlet, Sosyal Konut Projesi için dün ilk kazmayı son bir yıldır yükselen konut fiyatları ve kiralara karşı yaparken, özel sektör de kolları sıvadı.

Düşük ve orta gelirli vatandaşlar için konut geliştirmeyi planlayan özel sektör yeni bir teklifte bulundu. Buna göre sosyal konutlar devlet arazilerine yapılacak ve yıllık üst limitli oranlarda kiralanacak.

Teklif uygun görülüp faaliyete geçerse şuanki piyasa rakamları baz alınırsa 3+1 daire ortalama kira bedeli 4 bin TL civarı olacak

Rota Yeniden Oluşturuluyor

Son bir yılda kira fiyatlarının artmasıyla ek önlemler alınmaya başlandı. "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosuyla düzenlenen ve 17'nci kez geçekleştirilen Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi'nde, GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu Erişilebilir Konut Modeli'nin detaylarını tek tek açıkladı.

Sabah'ın haberine göre, Gayrimenkul sektöründe yeni bir rota oluşturmak istediklerini aktaran Kalyoncu, bunu da özel sektör, kamu, yerel yönetimler, mimarlar, şehir planlamacılar ve değerleme firmaları gibi tüm paydaşlarla yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temellerinin atıldığını hatırlatan Kalyoncu, "Her şeyi devletten beklememiz lazım. Biz özel sektör olarak toplumsal ihtiyaçları ve ülke menfaatlerimizi gözeterek bu konuya yaklaşıyoruz" dedi.

GYODER olarak Ocak 2022'de Erişilebilir Konut Komitesi'ni kurduklarını anlatan Kalyoncu, bu komite ile Erişilebilir Konut Modeli'ni kurguladıklarını kaydetti. İnşaatta en büyük maliyetin yüzde 50 ile arsa payından geldiğine dikkat çeken Kalyoncu, şöyle devam etti: "Bu yüzde 50'lerde olduğu sürece erişilebilirliği konuşamayız. O nedenle bir kamu-özel işbirliği modelini devreye alalım. Devlet bu projenin yapılacağı arsaları ücretsiz tahsis etsin. Burada geliştireceğimiz konutları alt ve orta gelir grubuna kiralayalım. Kirada her il için devlet yıllık üst limit belirlesin. Bu konutlar kiracılara 3-5 yıllık kontratlarla verilsin. Evlerde ortalama kira bedeli harcanabilir hane gelirinin yüzde 30'u olabilir. Çalışan anne-baba üzerinden düşündüğümüzde ikisinin gelirinin yüzde 30'u kiraya verilebilir. Bugünün koşullarında 3+1 daireni kirası ortalama 4 bin TL olabilir."

Denetleyen kurum SPK olsun

Bu maksatla kullanılan arsaların gerçekten ihtiyaç sahibine gittiğinden emin olunması gerektiğine dikkat çeken Kalyoncu, "Projeler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen GYO'lar tarafından yapılabilir. TOKİ de buraları denetleyebilir" dedi. Projenin kabul edilmesi halinde 1-1.5 yılda konutların üretilebileceğini anlatan Kalyoncu, "Bu modelde 500 bine kadar konut üretebiliriz" diye konuştu. .