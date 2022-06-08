Kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı ne kadar düştü? Kiraya ne kadar zam gelecek?

Kira artış oranı ne kadar? Bakan Bekir Bozdağ kira artış oranı konusunda açıklama yaptı. Kiracıları yakından ilgilendiren kira zam oranları düştü. Peki kira artış oranı ne kadar düştü? Kiraya ne kadar zam gelecek? İşte merak edilen detaylar...