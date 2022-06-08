Kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı ne kadar düştü? Kiraya ne kadar zam gelecek?
Kira artış oranı ne kadar? Bakan Bekir Bozdağ kira artış oranı konusunda açıklama yaptı. Kiracıları yakından ilgilendiren kira zam oranları düştü. Peki kira artış oranı ne kadar düştü? Kiraya ne kadar zam gelecek? İşte merak edilen detaylar...
2022-06-08 16:48:43
Bakan Bekir Bozdağ kira artış oranı konusunda açıklama yaptı. Kiracıları yakından ilgilendiren kira zam oranları düştü. Peki kira artış oranı ne kadar düştü? Kiraya ne kadar zam gelecek? İşte merak edilen detaylar...
Kira artış oranı ne kadar?
Bekir Bozdağ, "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. " açıklamasında bulundu.
Kira artış oranı ne kadar düştü?
Kira artış oranları düşürülmedi. Enflasyon rakamlarından sonra konuşulan yüzde 39'luk artış yerine yüzde 25 artış yaşanacağı açıklandı.
Kiraya ne kadar zam gelecek?
Kiralara maksimum yüzde 25 oranında zam yapılabilecek. Dolayısıyla bin TL kira ödeyen bir kişi, zam sonrasında bin 250 TL kira ödemesi yapacak. .
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